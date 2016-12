Il mercato dell’auto tra nuovo e usato

Share 0 Share 0 Share 0

Il mercato dell’auto in Italia finalmente è tornato da qualche mese a segnare punte di positività in quanto a vendite, grazie sopratutto ad una ritrovata fiducia della popolazione e ad i segnali incoraggianti che vengono dalla situazione congiunturale economica. Ma, ovviamente, non sono solo questi i fattori che maggiormente stanno incidendo, ce ne sono altri molto più facili da capire.

Per quanto concerne il mercato delle auto nuove, ci sono due fattori che maggiormente hanno inciso sulle vendite. Il primo è quello delle iniziative che le case automobilistiche hanno messo in atto al fine di spingere sulle vendite. Sconti di mille o anche più euro destinati a chi rottama auto vecchie e magari finanzia anche la spesa. E se l’auto che acquistate è a basso livello di emissioni (ad esempio auto a metano, GPL o elettriche) ecco che gli sconti diventano ancora più alti. Un buon modo per ringiovanire un parco auto che in Italia ultimamente era invecchiato. In secondo luogo poi c’è il discorso dell’immissione sul mercato di vetture cosiddette a KM0, ossia automobili che vengono immatricolare dalle Concessionarie su indicazioni anche delle Case costruttrici (e specialmente nei periodi in cui serve fare numeri) e poi rivendute con degli sconti interessantissimi all’utente finale che, alla fine dei conti, si ritrova un’auto nuova risparmiando fino al 20%. Occhio perchè specialmente in questo periodo dell’anno si possono trovare davvero delle ottime occasioni di vetture a KM0.

Per quanto concerne il discorso dell’usato, i numeri nell’ultimo anno sulla compravendita di vetture sono saliti in maniera esponenziale. Analizziamo anche questi fattori. Certo è che oggi vendendo più nuovo ovviamente anche l’usato ha trovato i suoi sbocchi, nonostante le promozioni siano più favorevoli a chi rottama, non tutti hanno auto vecchie da gettare ma lo stesso effettuano cambi, acquistando modelli nuovi. C’è poi il discorso storico delle vetture “aziendali” che in Italia ha ancora un grosso valore sotto l’aspetto delle vendite sull’usato (si tratta di macchine utilizza in flotte da grosse società e rivendute dopo uno o due anni per questioni finanziarie) oltre ai più recenti “fine leasing” che sono diventati un modo per avere auto usate di grossa cilindrata e a prezzi molto interessanti. Oltre a questi aspetti ci sono poi dei fattori rilevanti come ad esempio quello di comprare un’auto usata pagando in contanti, come fanno ormai diverse società che sono arrivate dall’estero solo da pochi anni ma che sono riuscite ad acquisire una grossa fetta di mercato. In sostanza si tratta di aziende che mettono insieme professionisti dell’automotive che si occupano esclusivamente di fare valutazioni delle automobili usate, effettuare le pratiche burocratiche per la cessione (il passaggio di proprietà) e consegnare al cliente i soldi pattuiti. E’ un sistema semplice perchè il privato non deve far altro che trovare il sito del compro auto su internet, inviare i dati della macchina, ricevere una prima valutazione, prendere un appuntamento, definire la trattativa ed incassare i soldi. Non esiste un metodo più facile e veloce per vendere la propria auto ed essere pronti, soldi alla mano, ad intavolare trattative per acquistare un’auto nuova.