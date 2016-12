Da Nardò a Lecce per rubare nel call center, bloccati dai carabinieri: tre in arresto, scattano anche denunce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Avevano già provato a forzare la porta d’ingresso del call center ed erano pronti ad entrare in azione. L’arrivo dei carabinieri però ha mandato a monte i loro piani e, nonostante i tentativi di fuga, alla fine per tutti e tre è scattato l’arresto.

A terminare nei guai nella notte tra domenica e lunedì sono stati il 36enne Massimiliano Giuseppe Cordella, il 21enne Marco Alemanno e il 18enne Fabrizio Pano, tutti di Nardò. Il trio è stato avvistato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce in viale Taranto mentre era a bordo di una Fiat Punto. Alla vista delle divise, hanno provato a darsi alla fuga, vedendosi ormai scoperti, ma non è servito a nulla.

I malfattori, come è stato documentato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del call-center preso di mira, avevano tentato di forzare la porta d’ingresso dell’edificio. Gli intenti erano chiari: volevano mettere a segno un furto. Ad avvalorare quest’ipotesi è stata il ritrovamento all’interno della loro auto di un piede di porco ed uno scaldacollo già sistemato in modo tale da poter essere indossato come passamontagna. Per i tre è scattato l’arresto in flagranza per tentato furto. I guai però non sono finiti lì.

Al momento della perquisizione i carabinieri hanno trovato addosso a Pano e Alemanno rispettivamente nove e quattro grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, insieme a somme di denaro in banconote di vario taglio. Per questo i due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. Diversa la situazione di Cordella.

Il 36enne, nella speranza di evitare problemi, ha fornito false generalità al momento del controllo. Quando i carabinieri si sono accorti dell’inganno, non solo l’hanno denunciato, ma hanno appurato che su di lui pendeva l’obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza, Nardò. Per questo gli è stata contestata anche la violazione della misura di sicurezza. Al termine degli accertamenti i tre neretini, su disposizione del Procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, sono stati condotti agli arresti domiciliari.