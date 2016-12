Comunali, il monito di Foresio: “I destini di Lecce non saranno decisi nel Capo di Leuca”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Su Lecce e sul suo futuro non decide nessun altro se non i cittadini leccesi”. A dirlo il capogruppo Pd a Palazzo Carafa Paolo Foresio.

In un prevedibile clima da resa dei conti nel Pd scatenatosi subito dopo il referendum, ma per la verità mai sopito, l’esponente democratico avverte: “Se qualcuno che ha preso in ostaggio il Pd pensa che in una stanzetta di un paesino del Capo di Leuca si decidano le sorti della nostra città secondo accordi di potere e in ossequio a carriere personali si sbaglia di grosso. Non accetterò mai un candidato deciso sulla testa dei miei concittadini”. L’inequivocabile riferimento – dato il cenno geografico – va ad Ernesto Abaterusso, in prima fila nel sostenere le ragioni del “no”.

Il consigliere regionale ha detto che il referendum consegna una serie di lezioni da tenere a mente: l’attaccamento alla Costituzione, una rinnovata coscienza civile, ma anche il dato per cui “il PD e il centrosinistra non sono fatti solo di pseudo dirigenti autoreferenziali e di rappresentanti nelle istituzioni che a malapena rappresentano se stessi”. Parole durissime che hanno immediatamente suscitato reazioni, come quella di Salvatore Capone, che avverte via Tasso di non dare corso a guerre al massacro perché i vertici sarebbero poi chiamati ad assumersene le responsabilità.

“Si convochino subito le primarie aperte – è il monito di Foresio – non c’è più altra soluzione e non c’è più tempo da perdere. Leggo sui giornali che si farebbe strada l’ipotesi del senatore Stefàno. Se il senatore Stefàno ha cambiato idea e c’è la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Lecce, mi sembra un’ottima cosa, ma sia chiaro che, come ho sempre affermato anche ai più alti esponenti del nostro partito, deve sottoporsi al giudizio dei leccesi in un confronto aperto con gli altri candidati. Nessuno può neanche lontanamente pensare di essere investito a candidato sindaco di Lecce dal proconsole di Patù”.

“Basta con questi atteggiamenti arroganti e con questi insulti gratuiti nei confronti dei nostri eletti da chi dovrebbe dirigere responsabilmente il partito. Siamo francamente stufi. Inizieremo nelle prossime ore una serie di incontri per illustrare alla città le nostre proposte per la Lecce dei prossimi dieci anni, partendo dal buon lavoro fatto in questi anni dai consiglieri del Pd e del centrosinistra”, conclude.

Abaterusso non ha nascosto la grande soddisfazione per il risultato delle urne, che obiettivamente consegna una fotografia dai contorni netti ai renziani della prima ma anche dell’ultima ora: il popolo non ha bocciato solo la riforma costituzionale, ma anche metodi e politiche perseguiti dal governo. A livello nazionale come anche in Puglia e in provincia. Evidentemente, la serrata campagna referendaria da parte dei sostenitori del sì, che hanno battuto il territorio leccese palmo a palmo mobilitando Matteo Renzi in persona e poi i ministri Maria Elena Boschi e Graziano Del Rio, senza scordare Anna Finocchiaro, Ettore Rosato, Matteo Orfini non ha dato i suoi frutti. In prima fila, per portare in tour le ragioni del sì, il viceministro Teresa Bellanova, i parlamentari Salvatore Capone e Fritz Massa e un lungo elenco di sindaci. Abaterusso festeggia e non lo nasconde, ma i suoi toni non piacciono ai renziani. La guerra, molto probabilmente, è destinata a continuare.