Solo un punto per la Pharma Volley Giuliani Bari, sconfitta in casa al tie-break dalla Coged Teatina Chieti

BARI – Pharma Giuliani sconfitta al tie-break dopo aver rimontato due set. Due punti conquistati al PalaCarbonara dalla Coged Teatina Chieti.

Rimonta con sconfitta per la Pharma Volley Giuliani Bari al PalaCarbonara nell’ottavo turno della serie B2 femminile (girone H). Sotto di due set contro Coged Teatina Chieti, le ragazze di Castillo ribaltano il match, ma alla fine cedono al tie-break (2-3). Le abruzzesi hanno la meglio nei primi due set, grazie ad una grande determinazione e applicazione sia in difesa che a muro; una squadra alla portata di Binetti e compagne, le quali però non riescono ad esprimere il proprio gioco, se non a sprazzi, commettendo molti errori nel corso di tutto l’incontro.

I numeri parlano chiaro con le attaccanti ospiti in bella mostra (Matrullo 20 punti, Di Bacco 19 e la centrale Ragone 16) mentre da parte barese è Valentina Montenegro la più incisiva con 25 punti che ne fanno la top scorer della partita. Intanto vincono ancora Manfredonia (a Minturno), Castellana (a Bari contro l’Asem), Cerignola (contro Pescara) e Brindisi (ad Orsogna): classifica sempre più polarizzata tra squadre pugliesi e resto del gruppo, nel quale naviga a vista la Pvg, a 8 punti scavalcata da Chieti e Sant’Elia.

– La partita –

Alceo Esposito parte con Negroni in regia, Rossi opposto, in banda Matrullo e Di Bacco, centrali Ragone e Furlanetto, libero Bozzetto; coach Castillo replica con la diagonale formata da Campanella e Cariello, al centro Bottiglione e Cesario, laterali Binetti e Montenegro, libero Rinaldi.

Partenza con ace di Furlanetto (1-4). Il primo set è in pieno stile natalizio, i regali Pvg si susseguono per tutta la frazione. Primo time-out sul 5-8. Montenegro non ci sta: tre punti consecutivi della laterale che rimettono il set in parità. Ma Teatina è più concentrata e non lascia niente al caso, riguadagnando un significativo +4 (12-16). Cambio della diagonale palleggio-opposto per Castillo: spazio a Fantinel e al nuovo acquisto Antonella Paternoster, alzatrice materana classe 1997. Il martello veneto mette subito a terra due palle pesanti (18-20). Qualche errore di troppo in cabina di regia fa scivolare il set verso Negroni e socie. Primo tempo di Furlanetto e una difesa abruzzese battezzata fuori dalle atlete di casa mettono fine al set sul 21-25.

Seconda frazione con Fantinel opposta e Paternoster al palleggio. Fast di Ragone e di Cesario: 7-4. Montenegro in parallela per l’8-5. Ace della giovane alzatrice e missile aria-terra di Fantinel per il 13-8. Qui la verve barese si prende una lunga pausa, rimettendo in partita Teatina che risale fino al 14-13. Servizio vincente di Di Bacco che segna il sorpasso 15-16. Pvg perde lucidità, il suo gioco è lento e prevedibile; continua la catena di errori. Blockout di Binetti e Montenegro: 17-20. Non c’è più spazio per risalire la china. Rossi sancisce il 18-25 conclusivo.

I tifosi baresi non credono ai propri occhi, il +5 a metà set è stato dilapidato in pochi istanti. Castillo striglia le sue atlete, serve una reazione di orgoglio. Il terzo parziale è equilibrato: l’ace di Campanella per l’8-6. Cariello colpisce in diagonale e Montenegro sorprende l’attenta ricezione ospite con un servizio velenoso; a seguire, gran colpo di Binetti sulla linea di fondocampo (13-9). Ancora una volta, quando si trova in vantaggio, la Pvg smarrisce la concentrazione e permette alle avversarie di rientrare in carreggiata: Rossi agguanta il 14 pari. Fast furente di Cesario e doppio attacco vincente di Montenegro per il 19-15. Matrullo non molla e riporta Coged a -3. Il primo tempo di Cesario non lascia scampo alle abruzzesi: 25-22.

Partenza da incubo per Pharma Giuliani nel quarto parziale (0-4). Un lungo turno al servizio di Binetti mette in ambasce Bozzetto e compagne e riporta in equilibrio il set (7-7). E’ ancora Montenegro che guida le baresi all’assalto. Muro di Bottiglione e ace di Perna: 12-11. Altro ace di Matrullo per il 17-16. Parallela della laterale di Margherita di Savoia che riporta Pvg sul +4. Solo Matrullo replica agli attacchi ficcanti di Montenegro (21-20). Muro di Bottiglione per il 2-2 (25-20).

Nel tie-break Pvg si ritrova sempre ad inseguire. Di Bacco e Ragone tengono in piedi le speranze ospiti: 4-8. Montenegro picchia duro in diagonale e al centro mentre capitan Binetti sfrutta il sin qui efficace muro teatino (8-9). Matrullo risponde colpo su colpo; Pvg non difende a dovere (8-11). Pallonetto di Binetti e subito dopo di Di Bacco (10-13). Fast di Cesario e ace del capitano barese per il 12-13. Ma la rimonta si ferma qui: due colpi in parallela di Di Bacco chiudono un’altra partita all’insegna dei rimpianti (13-15).

