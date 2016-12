Referendum, la soddisfazione del fronte del “no”: “Popolo sovrano ha deciso”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Proseguono le dichiarazioni e le riflessioni degli esponenti politici sull’esito del referendum.

“La storia che la Costituzione non funziona finisce qui”, ha commentato il governatore Michele Emiliano. “Almeno a giudizio del popolo sovrano che la vuole vedere applicata fino in fondo”, ha aggiunto con malcelata soddisfazione. Nel braccio di ferro Renzi-Emiliano, a quanto pare è il leader pugliese ad averla spuntata.

Per il consigliere regionale Pd Ernesto Abaterusso la campagna referendaria ha avuto il merito “di aver fatto riscoprire ai cittadini italiani la Costituzione e di aver risvegliato in tutti noi una certa coscienza civile”. Per l’ex deputato, in prima fila nel sostenere il “no”, c’è però anche altro, avendo tale consultazione messo in evidenza “che il PD ed il centrosinistra non sono fatti solo di pseudo dirigenti autoreferenziali e di rappresentanti nelle istituzioni che a malapena rappresentano sé stessi, ma vi è un patrimonio di persone, giovani e meno giovani, che hanno dimostrato capacità, competenza e passione. E che hanno dimostrato che si può fare politica con dignità, schiena dritta e senza pensare al proprio tornaconto. Molti di noi dovrebbero prendere esempio da loro. Sono loro il Pd del futuro”.

Per il coordinatore provinciale di FdI-An Pierpaolo Signore “la vittoria schiacciante del No non lascia dubbi sul giudizio implacabile che gli italiani hanno consegnato a Renzi e al suo governo. Non parlo solo del metodo e dei contenuti di una revisione costituzionale malfatta e imposta da poteri forti, ma anche di un’azione politica di questo governo che lascia un Paese più povero, con una disoccupazione elevata, soprattutto al sud, che ha consentito una vera e propria invasione di immigrati, che ha notevolmente abbassato le tutele sociali ed economiche degli italiani per rispondere ai diktat assurdi di un’Europa che ormai fa acqua da tutte le parti. Adesso si faccia subito la legge elettorale e poi subito al voto per ridare al popolo quella sovranità dimenticata da troppo tempo”.

Afferma il segretario provinciale di Ncs Leonardo Calò: “La grande vittoria del NO, determinata dalla grande affluenza al voto, è il segno tangibile che il popolo italiano ha vinto. Ha bocciato una riforma voluta dalle banche e dall’Unione Europea. È il segnale che il popolo italiano vuole riappropriasi del proprio destino. Adesso, con il nostro leader Matteo Salvini, primo ad opporsi a questa riforma ed a questo governo, ci candidiamo alla guida del Paese. Emblematico e significativo è il risultato plebiscitario della provincia leccese”. Il segretario cittadino leccese Mario Spagnolo rileva il buon risultato del capoluogo salentino “frutto di una attività capillare espletata sul territorio, fatta di incontri casa per casa, e riunioni quotidiane”.