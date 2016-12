Referendum, i risultati nei Comuni della provincia. Solo a Melpignano vince il “sì”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il popolo italiano, chiamato alle urne nella giornata di ieri per il referendum confermativo, ha deciso di bocciare nettamente la riforma costituzionale Renzi – Boschi.

I numeri sono un chiaro segnale politico, una sconfitta senza “se” e senza “ma” per Renzi, la sua cerchia e i suoi metodi. Il dato complessivo vede il “no” affermarsi con il 59,11%, mentre il sì è rimasto al 40,89%. Per quanto riguarda i voti dall’estero, ha vinto il “sì” con il 64,70%, mentre il “no” si è fermato al 35,30%, ma questo risultato non ha influenzato l’esito finale.

Vediamo come è andata nel dettaglio. In Puglia il no ha vinto con il 67,16%, il sì è rimasto al 32,84%. Stesso scenario in provincia di Lecce con il no al 64,97% e il sì al 35,03%. Ecco il quadro nei Comuni, con Melpignano unica realtà che ha visto il trionfo del “sì”, merito dell’impegno in prima linea del sindaco Ivan Stomeo e dell’ex sindaco, nonché attuale consigliere regionale dem Sergio Blasi: Acquarica del Capo no 64,32%, sì 35,68%; Alessano no 62,25, sì 37,75%; Alezio no 64,63%, sì 35,37%; Alliste no 65,75%, sì 34,25%; Andrano no 56,75%, sì 43,25%; Aradeo no 58,91%, sì 41,09%; Arnesano no 69,11%, sì 30,89%; Bagnolo no 60,16%, sì 39,84%; Botrugno no 57,01, sì 42,99%; Calimera no 59,04, sì 40,96%; Campi Salentina no 64,63%, sì 35,37%; Cannole no 55,68%, sì 44,32%; Caprarica no 62,13%, sì 37,87%; Carmiano no 66,91%, sì 33,09%; Carpignano Salentino no 52.87%%, sì 47,13%; Casarano no 66,73%, sì 33,27%; Castrì no 62,52%, sì 37,48%; Castrignano de’ Greci no 57,72%, sì 42,48%; Castrignano del Capo no 67,38%, sì 32,62%; Castro no 60,03%, sì 39,97%; Cavallino no 72,72%, sì 27,28%; Collepasso no 66,33%, sì 33,67%; Copertino no 64,74%, sì 35,26%; Corigliano d’Otranto no 58,54%, sì 41,46%; Corsano no 60,93%, sì 39,07%; Cursi no 59,19%, sì 40,81%; Cutrofiano no 60,65%, sì 39,35; Diso no 58,42%, sì 41,58%; Gagliano no 65,71%, sì 34,29%; Galatina no 63,83%, sì 36,17%; Galatone no 66,14%, sì 33,86%; Gallipoli no 66,53%, sì 33,47%; Giuggianello no 63,87%, sì 36,13%; Giurdignano no 65,35, sì 34,65%; Guagnano no 63,53%, sì 36,47%;

Lecce no 65,48%, sì 34,52%; Lequile no 66,70%, sì 33,30%; Leverano no 62,02, sì 37,98%; Lizzanello no 67,14%, sì 32,86%; Maglie no 62,02%, sì 37,98%; Martano no 63,08%, sì 36,92%; Martignano no 54,32%, sì 45,68%; Matino no 68,43%, sì 31,57%; Melendugno no 72,86%, sì 27,14%; Melissano no 62,33%, sì 37,67%; Melpignano sì 50,19%, no 49,81%; Miggiano no 66,55%, sì 33,45%; Minervino no 60,50%, sì 39,50%; Monteroni no 73,47%, sì 26,53%; Montesano Salentino no 70,94%, sì 29,06%; Morciano no 59,44%, sì 40,56%; Muro leccese no 57,19%, sì 42,81%; Nardò no 68,28%, sì 31,72%; Neviano no 66,22%, sì 33,78%;

Nociglia no 64,46%, sì 35,54%; Novoli no 66,23%, sì 33,77%; Ortelle no 61,73%, sì 38,27%; Otranto no 62,51%, sì 37,49%; Palmariggi no 63,18%, sì 36,82%; Parabita no 66,18%, sì 33,82%; Patù no 67,83%, sì 32,17%; Poggiardo no 61,11%, sì 38,89%; Porto Cesareo no 66,64%, sì 33,36%; Presicce no 62,84%, sì 37,16%; Racale no 66,32%, sì 33,68%; Ruffano no 67,29%, sì 32,71%; Salice Salentino no 66,49%, sì 33,51%; Salve no 64,17%, sì 35,83%; San Cassiano no 57,23%, sì 42,77%; San Cesario no 67,44%, sì 32,56%; San Donato no 64,53%, sì 35,47%; San Pietro in Lama no 69,02%, sì 30,98%; Sanarica no 55,03%, sì 44,97%; Sannicola no 61,39%, sì 38,61%; Santa Cesarea Terme no 60,47%, sì 39,53%; Scorrano no 61,40%, sì 38,60%; Seclì no 65,87%, sì 34,13%; Sogliano Cavour no 60,84%, sì 39,16%; Soleto no 63,26%, sì 36,74%; Specchia no 57,52%, sì 42,48%; Spongano 64,24%, sì 35,76%; Squinzano no 69,75%, sì 30,25%; Sternatia no 59,94%, sì 40,06%;

Supersano no 62,27%, sì 37,73%; Surano no 65,99%, sì 34,01%; Surbo no 70,81%, sì 29,19%; Taurisano no 69,43%, sì 30,57%; Taviano no 67,22%, sì 32,78%; Tiggiano no 55,26%, sì 44,74%; Trepuzzi no 67,12%, sì 32,88%; Tricase no 60,59%, sì 39,41%; Tuglie no 65,25%, sì 34,75%; Ugento no 65,16%, sì 34,84%; Uggiano La Chiesa no 63,06%, sì 36,94%; Veglie no 68,25%, sì 31,75%; Vernole no 68,28%, sì 31,72%; Zollino no 58,45%, sì 41,55%.

L’interrogativo, a questo punto, riguarda, però, la legge elettorale con cui andare, eventualmente, a elezioni anticipate, nonché – soprattutto – gli indirizzi che assumerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Agli elettori si è chiesto di approvare il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Il risultato non lascia adito a dubbi: il popolo non ha approvato.

La consultazione è stata complessivamente sentita dal corpo elettorale. L’affluenza alta, al di sopra delle aspettative, probabilmente: 68,44% a livello nazionale, 61,72% in Puglia, 61,96% in provincia di Lecce.