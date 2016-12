Punto Lega Pro: Lecce, che tonfo! Risalgono Juve Stabia, Matera e Foggia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Brutta prestazione per il Lecce nella sfida di sabato sera contro il Matera, i salentini subiscono una sonora batasta per mano dei biancoazzurri perdendo inopinatamente in casa per 3 a 0. Ma, in tutta onestà, non sarebbe corretto considerare la disfatta interna solo una serata storta, perchè probabilmente la sconfitta e il risultato conseguente sono la perfetta sintesi delle difficoltà già palesate dalla formazione di Padalino. Limiti emersi anche nelle due vittorie esterne che, carenze a parte, erano riuscite nell’impresa di caricare l’ambiente visto il primato in classifica, sciupato poi dopo sei giorni di distanza.

Alcuni elementi chiave sembrano essere in una fase di appannamento (la flessione di Torromino su tutti rispetto alle gare di inizio stagione è lampante) , ma questa non può essere una giustificazione o un’attenuante perchè una rosa come quella del Lecce dovrebbe disporre di uomini capaci di subentrare, nel corso della stagione o nel corso delle singole gare, senza far rimpiangere i cosiddetti titolari. E, a dirla tutta, anche qualche scelta iniziale del tecnico Padalino ai più ha lasciato perplesso. Tornare indietro o non avere il coraggio di cambiare potrebbe rivelarsi un pericoloso ostacolo verso la corsa al salto di categoria. La speranza dei tifosi e di tutto l’ambiente è quella di non dover aver ancora rimpianti per una promozione sfuggita, ma che pareva a portata di mano.

E se il Matera vince a Lecce, ne approfitta subito la Juve Stabia che vince con un gol di Mastelli contro l’ottima Virtus Francavilla del Presidente Magrì. Il Foggia pareggia per 1 a 1 in casa della Reggina, mentre il Cosenza perde al “San Vito” contro il Catania.

Nel turno infrasettimanale di martedi, La Juve Stabia sarà di scena al “Degli Ulivi” di Andria, mentre il Lecce sfiderà, in riva lo stretto, il Messina dell’ex giallorosso Cristiano Lucarelli. Il Matera riceverà la Casertana e il Cosenza cercherà riscatto nella trasferta di Agrigento. I Satanelli del Foggia cercheranno gloria allo “Zaccheria” contro l’ostica matricola Fondi e per rscattare la prova opaca offerta sabato scorso. Chiudono la giornata le sfide tra Catania-Monopoli, Virtus Francavilla-Reggina e Taranto-Melfi.

Oronzo Cristian Guarino