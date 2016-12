Pagliaro (FI): “E’ la vittoria del popolo. La costituzione è di tutti. Renzi si dimetta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La Costituzione è salva. È una vittoria che testimonia la voglia degli italiani di riappropriarsi della vita politica e delle decisioni importanti, è un NO che alza la voce degli elettori contro un Governo illegittimo che non ha fatto nulla di utile, ma ha creato danni e malcontento: dalla riforma Delrio, inutile, allo sconcertante Jobs act, all’assurda “buona scuola”, le mance elettorali dagli 80 euro ai 500 in cultura e chi più ne ha più ne metta. Un Governo che ha favorito le banche, non ha fatto nulla per le famiglie e le aziende, ed ha chiesto sostegno ai poteri forti per questo referendum”. Così Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia.

“È la vittoria di tutti noi -continua- che ci siamo impegnati per portare avanti le ragioni del NO; abbiamo informato i cittadini della deriva autoritaria e antidemocratica nel quale il Governo Renzi stava accompagnando il paese giorno dopo giorno. Ora lo sappiamo tutti, ne abbiamo la prova: uniti possiamo veramente cambiare questo paese. Sono stati mesi lunghissimi in cui abbiamo lavorato con passione e umiltà, con l’unico intento di difendere la democrazia; siamo partiti per primi in quest’avventura, a fine giugno, per arginare il pericolo che incombeva, abbiamo stretto mani e incrociato sguardi, abbiamo ascoltato e raccontato. Abbiamo trascurato le nostre attività e sottratto tempo alle famiglie perché ci credevamo. Sono emozionato da questa vittoria: ha il fascino di chi riesce ancora a sognare un paese migliore. Grazie a tutti i miei amici e colleghi scesi in campo, che hanno messo la faccia al servizio del paese ed oggi possono tirare un sospiro di sollievo. Ho partecipato a dibattiti, a volte scontri, e non mi sono risparmiato mai, presenziando in tutte le piazze con il nostro Gazebo, con l’ardore dei vent’anni e con l’esperienza di chi ha dedicato la vita al lavoro e alla famiglia.Grazie agli elettori che hanno prodotto nella nostra provincia un’affluenza d’altri tempi, premiando i nostri sacrifici. Le persone hanno reagito all’arroganza del Governo Renzi che ha provato in tutti i modi a creare una falsa verità ma ha perso, capitolando di fronte all’intelligenza e alla sensibilità del popolo italiano.Oggi mi sento più forte, e vi dico che noi del centrodestra siamo più forti e dobbiamo ripartire proprio da qui, incominciando a costruire le fondamenta di una politica nuova, in nome della democrazia, per acquisire i numeri utili per mettere all’angolo il PD che ne esce con le ossa rotte, diviso e malconcio, ed i grillini che potrebbero approfittare di queste congetture e andare al Governo, sarebbe ancora maggiore il danno. Il fronte del “Sì” -conclude Pagliaro- ora deve prendere atto di quello che è accaduto e di cosa abbia generato l’egoismo che ha prodotto una riforma sbagliata, bocciata oggi dal popolo. Ora aspettiamo che Renzi mantenga la parola e si dimetta portando via con sé tutti i suoi colonnelli. Rimbocchiamoci le maniche e incominciamo a lavorare, lasciamoci alle spalle questo periodo politico buio: l’Italia ha bisogno di rialzarsi”.