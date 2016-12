L’oroscopo di oggi lunedì 5 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Comincia un’altra settimana, e anche se intimamente non lo ammetterai, anche tu sei alle prese con il conto alla rovescia per il Natale, o meglio, per le festività natalizie. Hai bisogno di ferie, di fermarti, di riflettere e soprattutto di iniziare a pensare a tutte le decisioni che, come sai, ti aspettano già nei primi giorni di Gennaio. Hai bisogno di calma, di tempo per riflettere. Comincia oggi che è festa.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Lunedì impegnativo. Sarà una settimana di impegno intenso, non tanto al lavoro quanto in casa. Oggi il partner ti chiederà collaborazione casalinga, ti chiederà una mano (e non grandi cose) per far quadrare meglio tutto. E tu come al solito, farai finta di non sentire. Un pò di nervosismo oggi non mancherà, nonostante sia un giorno di festa.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Dire che comincia oggi per te una settimana stracarica di impegni e scadenze, non rende giustizia ai salti mortali con triplo avvitamento che dovrai fare. Per fortuna Mercurio è dalla tua e ti darà una carica di energia e forza senza eguali. E anche oggi che dovrebbe essere un giorno di riposo si rivelerà caotico, sereno ma sfiancante.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): La Luna che forse da troppo tempo non hai nenache il tempo di guardare brillare nel cielo, beh, è più che mai presente per te che oggi dovrai fare i conti con una dose extra di emotività che quasi sempre irrita un pò chi ti è vicino, e allo stesso tempo sarà anche sinonimo del tuo affetto e del tuo amore.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Lunedì atipico, di famiglia, affetti, forse una rimpatriata tra amici in serata, forse un lungo weekend fuori porta approfittando di questo bel rosso sul calendario. Qualsiasi cosa tu abbia in programma per oggi, sotto ogni punto di vista, sarà una giornata indimenticabile.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Lunedì fortunello per te Vergine. Nonostante sia un giorno di festa, che tu sia a casa dal lavoro o che il rosso sul calendario non ti riguardi, oggi riceverai una conferma lavorativa che ti darà serenità. E forse sarà l’unica buona notizia di una giornata che a causa delle incomprensioni con il partner si rivelerà incandescente, nonostante sia Dicembre.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Giornata di festa che forse trascorrerai in maniera alternativa rispetto al solito. Se non hai deciso di partire, verosimilmente sarai tutto il giorno in giro da qualche parte a fare il turista (forse proprio nella tua città) o a casa, in beata solitudine, con tutto il tempo da dedicare solo a te. Il partner? Se c’è oggi è meglio tenerlo a distanza.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Sei belligerante e si sa, peccato però che Marte abbia il potere talvolta di offuscare completamente la tua ragione, e anche in una giornata come questa in cui forse sarai a pranzo con amici e parenti, non riuscirai a trattenerti e darai spettacolo litigando con tutti e creando un mal contento che il partner ti farà pagare a caro prezzo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Come fosse una seconda domenica, sarà un via vai di amici e parenti, di quella serenità affettivo familiare che se talvolta ti sembra stucchevole, quando la casa si svuota, quasi ne senti la mancanza. Tutto sommato sei un sentimentale.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): A casa, in famiglia: che siate tantissimi o pochi pochi, tu ami le rimpatriate, ami la casa piena di gente, ti piace la compagnia. Oggi ti sembrerà di avere tutto, una famiglia affiatata, un partner amorevole, amici fidati che conosci da sempre. Ce n’è da essere felici.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Anche se non sarai al top per la tua forma fisica, non potrai sottrarti agli impegni familiari e alle uscite con gli amici, e tutto sommato, questo lasciarti trasportare dagli eventi non ti dispiacerà affatto. Nuovi importanti incontri.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Ami vedere la famiglia riunita. Dopo un pò però senti il bisogno di riappropriarti dei tuoi spazi e dei tuoi tempi. Se poi ci metti che sarai forse costretto a sedere a tavola con qualche parente che sai essere ‘serpente’, allora non sarà proprio una gioia.