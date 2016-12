Blitz prenatalizio negli empori cinesi a Nardò: sequestrati oltre 87mila articoli pericolosi. Pioggia di multe

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Natale: tempo di doni, di addobbi e di controlli. Lo sanno bene i titolari dei negozi gestiti da cinesi che negli ultimi giorni sono finiti nella rete della polizia municipale di Nardò, impegnata in una serie di accertamenti prefestivi utili ad accertare la sicurezza dei prodotti e soprattutto dei giocattoli venduti nei grossi empori orientali della città.

Il bilancio del blitz è di oltre 87mila gli articoli sequestrati, per un valore complessivo di cinque mila euro, e di svariati verbali amministrativi elevati per oltre mille euro ciascuno. “Grazie all’attento lavoro della nostra Polizia – ha evidenziato l’assessore alla Polizia Locale Graziano De Tuglie – stiamo cercando di setacciare le attività non con intento persecutorio, ma perché siamo convinti che il tema della sicurezza sia molto importante e non tutti sono perfettamente in regola con le puntuali norme nazionali e comunitarie”.

Una parte delle verifiche realizzate dagli uomini del comandante Cosimo Tarantino ha riguardato il rispetto delle norme in materia commerciale ed urbanistico-edilizia, il resto quelle di sicurezza previste per i giocattoli e per gli articoli natalizi, specie quelli elettrici, nonché cosmetici, bigiotteria e prodotti di cancelleria.

La maggior parte dei prodotti sono stati sequestrati poiché risultati privi dell’etichettatura “CE” obbligatoria per la commercializzazione, la cui presenza indica che i prodotti rispettano i requisiti delle direttive comunitarie e che, quindi, il responsabile della loro immissione sul mercato ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi offrendo oggetti sicuri nel pieno rispetto del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). In altri casi sono emerse anomalie sulle etichette.

Per le infrazioni delle norme in materia commerciale sono state elevate multe per oltre 5 mila euro, ed in alcuni casi è stata disposta anche la chiusura dell’attività. “La sicurezza e la sicurezza dei bambini in particolare, sono beni troppo preziosi – ha commentato il comandante della Polizia Locale Cosimo Tarantino – per questo non possiamo assolutamente permettere che questo periodo di festa possa essere paradossalmente foriero di disgrazie. L’attenzione su questi aspetti sarà sempre massima e nei prossimi giorni faremo controlli su altre realtà analoghe”.

“Credo sia interesse dei rivenditori e di chi compra – sottolinea l’assessore al Commercio Maria Grazia Sodero – la perfetta osservanza delle regole e nello specifico delle regole in tema di sicurezza. I controlli della Polizia faranno stare tutti più tranquilli con l’approssimarsi delle festività e degli acquisti tipici di questo periodo”.