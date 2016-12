Alla capolista si arrende anche il Galatina. 3-1 e il derby va al Taviano

Share 0 Share 0 Share 0

TAVIANO (Lecce) – Il pronostico parlava di una gara spumeggiante e spettacolare. Così è stato.In un PalaPanico sold out Olimpia Galatina e Pag Volley Taviano hanno dato vita ad una partita ricca di pathos che ha deliziato il pubblico presente e i tifosi tavianesi, accorsi in gran numero, per sostenere la propria squadra.

L’avvio di primo set e’ appannaggio degli ospiti giallorossi che al primo fine out tecnico conducono già per 5-8, ma Galatina gioca una Pallavolo attenta e senza errori e riesce a riagguantare la Pag (14-14). Si procede così punto su punto sino al 24-24, con l’equilibrio che si rompe solo sul 27-29 in favore di Taviano.

Anche nel secondo set le due squadre battagliano punto su punto (7-8 Taviano). Galatina sbaglia poco e al secondo time out tecnico i padroni di casa inseguono a soli due punti (14-16 Taviano). La Pag mantiene il vantaggio di +2 fino alla zampata finale che consente ai giallorossi di chiudere il secondo parziale agevolmente con il punteggio di 21-25.

La terza frazione vede la partenza sprint di Galatina che rientra in campo decisa a non concedere nulla a Taviano (9-4). Battilotti e compagni non riescono ad arginare gli attacchi dei biancoblu che così dilagano senza problemi(16-12) chiudendo il set per 25-20.

Giochi riaperti dunque in un PalaPanico bollente. Galatina spinge ancora sull’acceleratore con Taviano che non riesce ancora a reagire (8-5). Si arriva al secondo tempo tecnico con i padroni di casa che conducono ancora per 16-14, ma è qui che i ragazzi di Licchelli, supportati dal tifo infernale dei tifosi, rientrano in campo con più determinazione e riagguantano Galatina sul 16-16 con coach Stomeo costretto a chiamare time out. I giallorossi provano a fuggire (17-19) ma Galatina c’è (19-19). L’equilibrio dura poco perché la Pag torna a mettere a terra palloni pesanti e scappa ancora,chiudendo così il quarto set per 20-25.

Vittoria per 3-1 nel derby dunque e primo posto consolidato, ad un punto da Gioia del Colle, che ha sconfitto Cerignola per 3-0.

Domenica prossima si torna finalmente al PalaIngrosso per la sfida contro la Raffaele Lamezia. Servirà continuare a vincere ed evitare distrazioni per mantenere ben saldo il vertice della classifica, per ora, sempre più a tinte giallorosse.