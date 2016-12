L’oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Shopping? Con moderazione. Quale consiglio migliore per la prima settimana di dicembre, quando tutto è un invito a spendere per Natale e le festività in arrivo. Sarai parsimonioso e oculato. Ami il Natale, ma parlarne con 25 giorni di anticipo non ti fa impazzire. Settimana carica di impegni, progetti, possibilità, cose da fare e da programmare per un mese che ha i giorni lavorativi contati. Eppure vedere le luci e gli addobbi in giro per la città, ti darà quella serenità che spesso in casa mancherà.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Settimana tutto sommato serena, ma con un inizio lento, ferruginoso, scricchiolante e incerto. A tutto troverai soluzione. Giorni impegnativi sul fronte professionale, lavorerai senza sosta per tutta una serie di chiusure che tocca fare a Dicembre, ma soprattutto perchè preferisci anticipare attività che se svolte nei giorni degli auguri e del panettone con i colleghi, si rischia di fare male e in fretta. Concentrati sugli affetti, lavora sul tuo carattere, evita di essere pesante e polemico come solo tu sai esserlo, hai molto più di quanto mai avresti immaginato. Attento allo shopping, questa settimana dovrai fare spese che non possono essere rimandate.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana cominciata lenta. Pensieri e preoccupazioni non ti abbandonano. Ritrovi un pò di serenità solo in solitudine e nel silenzio, nelle attività manuali che ti aiutano a svuotare testa e il cuore. Professionalmente sarà una settimana profondamente produttiva e carica di soddisfazioni, nonchè di progetti e conferme già per il 2015. In amore, dopo giorni di scontri pesanti, lentamente ritroverai l’intesa con il partner. Evita di affogare le lacrime in dolci e cibo in generale. Prenditi cura di te.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Posto che al lavoro sei instancabile e impeccabile come sempre, questa sarà la settimana in cui, cosa rara, ti concentrerai su di te, su quello che ti piace e ti fa star bene, sulla cura della tua persona, su affetti e sentimenti. Sentirai voglia e bisogno di compagnia, di ridere e scherzare, di dare e condividere. E poi è in arrivo la festa che più ami, sei già nel pieno dei preparativi per il Natale: organizza, programma, compra, prenota. Sei in fermento.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Al centro di tutto le relazioni interpersonali. Al lavoro riscoprirai l’importanza del team e dell’affiatamento, dei colleghi che possono essere supporto importante per il successo. Ti deciderai anche a smascherare chi si diverte a fare il furbo mettendo a rischio il lavoro di tutti. In amore e in famiglia, seppur non mancheranno momenti di tensione e incomprensioni, con il dialogo riuscirai a risolvere o almeno a chiarire ogni punto e soprattutto il tuo punto di vista. Cominci a sentire il Natale anche tu… Settimana di amori possibili per i single.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Dicembre sarà per te un mese eccezionale, da ricordare, e l’inizio della sua prima settimana non poteva essere da meno. Amore a gonfie vele, che sia un sentimento nuovo o collaudato negli anni, non mancherà la passione, l’intesa e neanche il desiderio. Al lavoro tutto come sempre, grande precisione, orientamento agli obiettivi e raggiungimento degli stessi. Il conto in banca tiene, e terrà nonostante questa settimana, forse per lo spirito natalizio, comincerai a comprare regali e addobbi come dovessi allestire una foresta di alberi di Natale e non solo il tuo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Spinose situazioni lavorative da risolvere ne avrai, ma saranno molte di più le gioie, le soddisfazioni, le conquiste, le opportunità di crescita. Possibili trasferte di lavoro, che accetterai con piacere, saranno conferma del tuo valore e della considerazione del tuo capo nei tuoi confronti. Ti serve una dose di ottimismo extra. Attraente come non mai, gli altri vedono in te una bellezza che tu ignori. Attento a non rovinare tutto con alcuni aspetti del tuo carattere un pò ostici.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Giove e Venere, che proteggeranno la sfera erotica, sentimentale, l’attrazione fisica e i rapporti di coppia, ti daranno un grande aiuto perchè si sa, caro Scorpione, che senza l’intesa fisica, vai in tilt. Amore ed eros alla grande riusciranno in qualche modo a farti superare, senza fare grandi danni, una settimana che all’apparenza potrebbe essere una delle tante, ma che nasconde sorprese e imprevisti che non ti piaceranno affatto. Riuscirai a contenere rabbia e nervi. Weekend di relax e di tante cose che ti ridaranno serenità.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Settimana di opportunità da cogliere. Che siano occasioni professionali irrinunciabili; che sia la persona della tua vita cui è ora di dichiarare tutto il tuo amore; che siano amici, parenti e persone care che puoi rendere felici con gesti semplici, che sarai felice di compiere. Tanto di quello che desideri e ti rende felice o ti dona serenità, dipende da te, dalle tue scelte. Le stelle ti appoggiano in ogni decisione. Marte ha le armi basse, Giove protegge la tua già buona situazione economica, e Urano ti dona energia in quantità.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Il Natale si respira ormai nell’aria, e tu ami il Natale. Per te è gioia, amici, famiglia, sorrisi, allegria. Sei entusiasta, e così tutto procede al meglio. Innamorato e passionale, instancabile amatore, sarà una settimana molto molto calda in camera da letto. La serenità e il piacere dei sensi ti darà una grandissima carica professionale e lavorativa, ottimi i rapporti con i colleghi, nonostante le problematiche di dicembre, ovvero un mese più corto di altri, in termini di giorni lavorativi, e ferie e permessi da programmare. Grande serenità e voglia di famiglia. Situazione economica soddisfacente.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana di alti e bassi in stile montagne russe. Giorni che ti sembrerà di toccare il cielo con un dito per la perfetta armonia di ogni elemento della giornata, per la totale simbiosi con il partner, per i risultati professionali ottenuti, per le relazioni in generale. Giorni che tutto andrà al contrario dei tuoi desideri, giorni che preferirai far tardi al lavoro piuttosto che tornare a casa, giorni che il lavoro sembrerà interminabile. Per fortuna ti salverai nel weekend, non tutto sarà perfetto, ma almeno comincerai a rilassarti.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Senza entusiasmo e senza particolari esplosioni positive, la prima settimana di dicembre finirà prima che tu te ne accorga. Tra alti e bassi nella norma, al lavoro tutto filerà liscio, con lunico neo di un collega falso e ipocrita. In casa, dopo un pò di freddezza con il partner, ritroverai passione ed entusiasmo, e saranno sensualità e voglia di amare a parlare per te. Qualche acciacco di stagione ti costringerà qualche giorno a letto e saranno giornate di riflessioni che ti porteranno a dare un pò meno per scontate le persone che ti amano. Situazione economica stabile… fino a quando non comincerai con le spese di Natale.