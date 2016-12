L’oroscopo per oggi domenica 4 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): La giornata comincerà forse con una colazione a letto o con tante coccole da parte del partner. Ma non è detto che la giornata prosegua così, in felicità. Non mancherà qualche scontro e divergenza d’idee che potrebbe rendere burrascoso un giorno partito alla grande. Mantieni la calma.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Pensa un pò a te anche se il tempo è sempre tiranno. Se puoi passa del tempo all’aria aperta, dedicati alle tue cose, ai tuoi interessi. Anche rimettere in ordine i tuoi spazi potrebbe rivelarsi attività rilassante come non mai. Concentrati anche sugli affetti, oggi più che mai apprezzerai cose che nella quotidianità spesso si perdono di vista.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): La quiete dopo la tempesta? Ecco la tua domenica grosso modo sarà così, dopo un sabato sfrenato e no stop, dopo una serata infinita di chiacchiere tra amici, oggi ti sveglierai stanco. Elogio alla lentezza di una domenica a dimensione di casa e serenità.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Le previsioni stellari della tua domenica sono tutte un luccichio. Passato il nervosismo e la stanchezza di ieri, oggi è tutto un amoreggiare con il partner, fare cose insieme e stare insieme. Domenica in relax e coccole a non finire.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Domenica di relax, affetti, carte da sistemare, progetti da ipotizzare. Senti in cuor tuo che non potrai fare per sempre il lavoro che fai oggi, e che i tempi sono maturi per pensare a una alternativa.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Pianificazione. La tua domenica mattina, agenda e calendario alla mano, sarà tutta un programmare, pianificare, organizzare. Ami progettare e fare ordine. Peccato però che spesso tu non tenga conto di altri eventuali componenti della famiglia.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Domenica belligerante in amore. Tutto sembrerà perfetto e in assoluta armonia fino a quando, una parola di troppo, con il tono sbagliato, aprirà il vaso di Pandora e sarà una domenica da dimenticare.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Domenica in cui, per amore di qualcuno, ti farai trascinare in luoghi e situazioni in cui, di domenica, non sceglieresti mai di essere. Oggi sei in amore e innamorato, faresti cose normalmente per te inaccettabili. Potere di Venere.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Domenica, divano, famiglia, tutto nel relax più totale. Anche non mettere il naso fuori di casa non ti peserà, stai così bene, sei così felice, innamorato, sereno e soddisfatto del tuo lavoro che hai già tutto quello che desideri. Progetti per il Natale in arrivo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Domenica di affettività e programmi per le prossime ferie e festività natalizie. Natale con i tuoi va bene, ma non proprio tutti i giorni. Viaggi e uscite fuori porta da valutare.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Preoccupazioni professionali ed economiche non ti faranno star tranquillo oggi. Giove ha messo le mani sul tuo conto in banca e il rosso è il colore forse predominante. Non sarà però una giornata di vittimismo quanto di profonda e attenta ricerca di soluzioni possibili.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Domenica di reunion familiare, cosa che ami ma fino a un certo punto. Non ti fa impazzire chi arriva a casa tua e mette le tende, anzi, dopo un pò ti arreca un pò di noia. Hai bisogno dei tuoi spazi.