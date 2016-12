Mater alè: cade Civita, arriva la prima vittoria da tre punti

Share 0 Share 0 Share 0

CASTELLANA GROTTE (Bari) – Tre punti tutti assieme da una bella impresa sportiva in un sabato di grande volley per una squadra tutta coraggio. La Materdominivolley.it Castellana Grotte fa felice sé stessa e i suoi tifosi nella nona giornata del campionato nazionale serie A2 Unipolsai di pallavolo maschile – girone Blu, battendo 3-1 la Globo Ceramica Civita Castellana (25-19, 25-21, 16-25, 25-21).

La prima vittoria stagionale da tre punti e una prestazione mai così brillante regalano al club del presidente Michele Miccolis un finale di girone di andata e un inizio di dicembre tanto bello quanto forse inaspettato. Un Alessio Fiore straordinario nei primi due set (soprattutto nel secondo con 10 punti e l’82% in attacco) e comunque top scorer del match nonostante il riacutizzarsi del dolore alla coscia destra che lo ha tagliato fuori dall’ultima parte di gara, un Daniele Lavia in formato Fiore nel quarto set con 7 punti, una ricezione ben oltre il 70% nei tre set vinti e delle ottime indicazioni dal regista Buzzelli portano la Mater al successo. Curiosità statistica: l’ultima vittoria da tre punti era datata 27 dicembre 2015 con il 3-1 casalingo al Vibo Valentia, anche in quel caso all’ultima interna del girone di andata.

Il successo, peraltro, oltre a smuovere la classifica, diventa così ottimo spunto per la sfida di giovedì 8 dicembre, sempre in casa con Grottazzolina.

PREPARTITA – Prima casalinga in regia per Ugo Buzzelli (che aveva già esordito nello scorso weekend in trasferta a Brescia), Bellei opposto, Casoli e Fiore in banda, Sighinolfi e Scopelliti al centro, Primavera e Catania liberi: è ancora una Materdomini diversa quella che mister Fanizza presenta per l’ultima giornata del girone di andata. Dall’altra parte della rete, il Civita Castellana di mister Spanakis: al palleggio Marchiani opposto a Banderò, Preti e Ippolito schiacciatori, Valsecchi e Bortolozzo centrali, Lipparini libero. Solo in panchina l’ex Davide Pellegrino. Prepartita sfortunato per Santilli: infortunio al ginocchio destro per il centrale laziale classe 1994.

CRONACA – Tre punti consecutivi di Fiore per la Mater e due muri di Valsecchi e Preti per la Globo Ceramica (3-3) in avvio di set. Bellei e Casoli da una parte (7-5), Banderò e Preti dall’altra subito protagonisti (13-13). Fanizza fa esordire in battuta un altro 2001, lo schiacciatore Piervito Disabato. Cresciuto nell’Accademia Materdomini, il giovane martello altamurano è il secondo atleta più giovane a scendere in campo in assoluto nella serie A2 in corso (secondo solo ad un altro gialloblu, il libero Catania). Altri due di Fiore (uno da posto 4 e uno da posto 2) per il primo break della gara: 19-17. Muro di Scopelliti e ace ancora di Fiore: 22-17. Banderò attacca fuori e cancella i tentativi di rimonta di Civita (23-19), Bellei e Casoli in block out chiudono il 25-19.

Fiore apre anche il secondo set (3-1). Bellei e Casoli e due volte Sighinolfi: è una Mater in palla per il primo break sull’11-8. Nel momento migliore dei pugliesi, fuori Fiore (massaggiato in panchina ancora alla coscia destra che lo ha fermato per un mese), dentro Lavia. Buzzelli sfrutta ancora il centrale modenese: 12-9. Catania difende una legnata di Banderò, attacco out dei laziali: 13-10. Ace di Buzzelli e primo tempo di Scopelliti: la Mater allunga (16-11). Spanakis cambia i suoi schiacciatori, ma serve Banderò per sbloccare Civita: 19-16. Rientra Fiore e Buzzelli lo chiama in pipe: due su due per il 21-17. Il tarantino è devastante: block out e palletta da posto 4 per il 23-18. Ancora Banderò tiene nel set la Globo Ceramica, ancora Fiore la affonda: 25-21.

Bene Civita Castellana in avvio: 2-4 con il block out di Marinelli e 3-6 con la parallela di Preti. Provano subito a scappare i laziali, Casoli scuote la Mater con diagonale e battuta vincente (7-9). Fanizza fa entrare anche il centrale classe ‘99 Giovanni Gargiulo: primo tempo per il 12-14. Due di Banderò, uno di Bellei: Civita sempre avanti sul 13-16. I laziali ritrovano spinta in attacco: 13-18 con Preti e Valsecchi. Fanizza chiama tempo, mette anche Lavia, ma il set non cambia: ace di Marchiani e due volte Valsecchi per il 14-22. Lavia, il muro di Gargiulo e le battute di Disabato: dalla panca l’ultimo orgoglio Mater (16-22). Il 16-25 arriva con l’ace di Sacripanti e l’errore pugliese in attacco.

Si riparte con Lavia al posto dell’acciaccato Fiore. Casoli mura, Banderò passa: 4-4. Lavia in pipe per il 7-5. Buzzelli gioca con i centrali, Sighinolfi e Scopelliti non sbagliano, Catania difende senza l’aiuto del muro, Lavia sfonda: 12-8, Mater che allunga e time out Spanakis. Banderò dai 9 metri, qualche errore di troppo dei pugliesi: 12-11, Globo che accorcia e time out Fanizza. Lavia si traveste da Fiore: attacco e ace per il 14-11. Ancora tempo per i laziali, ma questa volta non basta: Scopelliti mura Marchiani per il 16-11. Due volte Sighinolfi, Bellei in parallela: Castellana accelera e Civita non la tiene: 20-14. L’opposto veronese di potenza sulle mani del muro laziale, Lavia per il punto esclamativo: 22-15. Buzzelli di prima e Scopelliti accendono sei palle match (24-18): ne bastano due con Marinelli che mette in rete la battuta (25-19).

TABELLINO

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Globo Ceramica Civita Castellana 3-1

25-19 (25’), 25-21 (28’), 16-25 (30’), 25-19 (24‘)

Castellana Grotte: Buzzelli 3, Fiore 18, Scopelliti 8, Bellei 16, Casoli 10, Sighinolfi 7, Primavera (L), Catania (L), Disabato, Lavia 8, Gargiulo 2. ne Longo, Occhiogrosso, Losco.

All. Fanizza, II all. Castiglia, assistente all. D’Alessandro, scout Pastore.

Battute vincenti/errate: 5/17

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 68/39. Attacco: 50

Errori gratuiti: 8 att / 7 ric

Civita Castellana: Marchiani 1, Preti 13, Valsecchi 6, Banderò 17, Ippolito 5, Bortolozzo 7, Lipparini (L), Sacripanti 2, Marinelli 8, Saturnino (L), Pellegrino. ne Gaia.

All. Spanakis, II all. Pastore, scout Beltrame.

Battute vincenti/errate: 5/11

Muri: 11

Ricezione positiva/perfetta: 47/30. Attacco: 45

Errori gratuiti: 4 att / 12 ric

Arbitri: Rachela Pristerà di Torino, Fabio Bassan di Brescia.