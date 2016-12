“Srivere con la luce” per i non vedenti è possibile: in mostra a Lecce le foto di “Con i tuoi occhi”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un progetto fotografico che ha unito sei fotografi e sei non vedenti, che lavorando a coppie insieme hanno prodotto 36 immagini. Sembrerebbe un paradosso, invece dalla unione di sensibilità diverse è nato “Con i tuoi occhi”, i cui lavori saranno in mostra a partire da oggi , alle 19, presso la Galleria Francesco Foresta a Lecce, dove rimarranno esposti fino all’11 dicembre.

Nato nell’ambito di Officine della Fotografia, è anzitutto un progetto scaturito dall’esigenza di voler mettere in discussione le priorità del fare fotografia oggi, ridando valore al concetto di sensibilità, attorno al quale si è concentrato tutto il progetto.

Sono nati così i racconti per immagini di questa esperienza fatta sostanzialmente di complementarità umana creatasi tra i dodici protagonisti di “Con i tuoi occhi”: Adriano Nicoletti, Gigi Mangia, Mariantonietta Luongo, Daniele Marchello, Laura Greco, Salvatore Peluso, Mimmo Villani, Massimo Cervelli, Federico Patrocinio, Tony Donno, Veronica Garra e Annamaria Potì.

Il progetto è stato ideato e strutturato per rispondere ad alcuni quesiti elementari: cosa definisce la nostra personale sensibilità a lasciarsi impressionare dalle immagini? Cosa ci permette di vedere una fotografia nella nostra mente prima ancora che venga scattata? Per dare una risposta era indispensabile liberare il campo di azione da tutte le sovrastrutture che oggi hanno elevato la qualità delle fotografie ma che purtroppo, molto spesso “schiacciano” il fotografo sul concetto di “esecuzione da manuale”.

“Volevamo riaprire la mente ai sensi e per farlo abbiamo intuito vi fosse la necessità di comprendere cosa significhi privarsi di quello più indispensabile per un fotografo, cioè la vista. – spiega Valeria Potì, responsabile di Officine della Fotografia ed ideatrice del progetto – Ci siamo quindi chiesti se una persona non vedente potesse avvicinarsi alla fotografia in quanto produttore e non spettatore tattile o uditivo, la risposta è stata positiva ed ha superato le aspettative, i nostri amici non vedenti non solo hanno partecipato attivamente e da protagonisti, realizzando così quello che per il comune pensare poteva non essere possibile, ma, fotografando seguendo i loro sensi, sono stati la “guida” dei fotografi vedenti”.

Nel corso della serata verrà presentato il catalogo della mostra, contenete tutte le immagini insieme ad alcuni contributi editoriali nonché il video con le interviste ai protagonisti, diretto da Giuseppe Pezzulla, di cui è stato pubblicato in anteprima un trailer sulla pagina Fb di Officine della Fotografia. Inoltre grazie alla collaborazione dei Cantieri teatrali Koreja, i testi introduttivi di ogni lavoro scritti dagli stessi autori, sono stati letti dagli attori del teatro e raccolti in un audio che verrà diffuso in galleria durante l’esposizione.

(la foto è di Mariantonietta Luongo – Daniele Marchello)