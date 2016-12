L’oroscopo per oggi sabato 3 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Sabato finalmente, settimana lunga e pesante. Forse sarà una giornata così piena di cose da fare che non avrai molto tempo per riposare, ma sarai tu a dettare tempi e modi, e tanto ti basta per essere sereno. E poi l’amore farà il resto.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Forse sarai costretto a lavorare, forse il tuo weekend sarà corto, ma sai e senti che ne vale la pena, stai costruendo un pezzetto di strada importante per il tuo futuro. Amici, famiglia o partner che sia, stanno però organizzando una cena che ti regalerà sorrisi e serenità.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Sabato spumeggiante e stellare, in tutti i sensi. Carico di energie, sarà tutto un programmare, entrare e uscire di casa per riuscire a fare tutto quello che ti sei prefissato. Sport, faccende, impegni, spese, caffè e aperitivi con amici, serata di baldoria e divertimento. Oggi tutto sarà perfetto, sarai carico di quell’entusiasmo che rende tutto possibile.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Sabato in senso di marcia letteralmente opposto a quello del partner. Il partner proporrà mille cose da fare, alcune saranno impegni improrogabili, ma tu non vorrai sentire. Svolgerai contro voglia obblighi cui non puoi sottrarti, e per tutto il resto ti rifiuterai di uscire di casa. Scontri amorosi intensi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): In un giorno qualsiasi, qualsiasi problema lavorativo avrebbe alterato l’intera giornata, ma non oggi, non oggi che sei innamorato dell’amore e del partner, non oggi che, al centro di tutto finalmente, hai deciso di mettere la sfera affettiva.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Arrivato al lavoro, scoprirai subito che oggi ci sono decisioni importanti da prendere e scelte difficili da fare. La tua professionalità, serietà e anche il tuo sesto senso, ti aiuteranno però a capire che quella che oggi sembra una battuta d’arresto, in realtà, è solo una spinta verso il domani.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Il lavoro non ti lascerà in pace neanche di sabato. Quando dovrai rispondere a una telefonata del tuo superiore non farai salti di gioia, ma a fine conversazione, gioirai e come per l’opportunità che ti verrà offerta o per l’aumento in arrivo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Che tu sia fidanzato, sposato, single, in trattative con qualcuno, oggi al primo posto metterai la famiglia, qualsiasi sia la tua famiglia, oggi gli affetti avranno la priorità su tutto. Riconciliarti con gli affetti più cari per te è carica vitale per affrontare qualsiasi cosa.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Un pò controvoglia, felice di rendere felice il partner, asseconderai ogni suo desiderio. Sei in fase relax, non vuoi neanche scegliere cosa fare, ti lasci trasportare dagli eventi e non ti dispiace. Oggi vorresti non pensare.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Sabato di riflessioni e scelte. Qualcosa accadrà, qualcosa di importante. Grandi opportunità, grandi emozioni, grandi soddisfazioni che imporranno scelte importanti. E scegliere si sa non è mai facile.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Arriverà qualcosa che non ti aspetti. Una multa, una tassa, una bolletta stellare, una spesa improvvisa e fuori dall’ordinario manage familiare, che farà vacillare l’economia e la serenità in casa. Calma, rifletti e tutto si risolverà.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Stai già pensando agli addobbi di Natale, sei un artista, ami creare, progettare, un presepe non può essere una casetta pronta da appoggiare in salotto. Giornata di creatività.