Volti coperti, attrezzi per lo scasso e mezzi rubati: pronti all’azione ma sorpresi dalla polizia. Tre individui in fuga

NEVIANO (Lecce) – Erano pronti ad entrare in azione, già dotati di tutte le attrezzature e i mezzi necessari per compiere l’ennesimo furto. La loro strada, però, si è incrociata con quella della polizia e così, in un attimo, hanno dovuto abbandonare l’impresa criminale per darsi alla fuga. Sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce i tre individui sorpresi nelle campagne di Neviano dagli agenti del commissariato di Galatina con mezzi rubati e gli “attrezzi del mestiere”.

Tutto ha avuto inizio quando i poliziotti, impegnati in controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei furti, hanno notato un’Alfa Romeo 147 parcheggiata ai margini di una strada. Poco distante la loro attenzione è stata attirata da un furgone Fiat Iveco che, a motore spento, è andato a scontrarsi contro un muretto a secco muovendosi in retromarcia.

Insospettiti da questa scena gli agenti si sono avvicinati a controllare quando, d’un tratto, hanno visto spuntare un individuo con il volto travisato nelle vicinanze del mezzo. Quest’ultimo alla vista della volante si è subito lanciato in una rapida fuga a piedi, seguito in pochi istanti da un altro uomo, anch’esso con il volto coperto, che è sceso rapidamente dal furgone per correre via. Gli agenti si sono posti all’inseguimento dei due sconosciuti, per poi accorgersi della presenza di un terzo individuo che, dopo essersi nascosto dietro le auto in sosta, aveva seguito i suoi complici nella fuga.

Il tentativo di acciuffarli purtroppo è fallito: i tre sono riusciti a dileguarsi. Le loro intenzioni, però, sono apparse subito chiare ai poliziotti in seguito alla perquisizione e al controllo dei mezzi sospetti. All’interno dell’auto sono stati ritrovati diversi arnesi utili allo scasso e una scatola di plastica contenente chiodi a tre punte, spesso usati dai malviventi per guadagnarsi la fuga. Comunemente, infatti, i malfattori li spargono lungo le strade per interrompere la corsa delle forze dell’ordine poste al loro inseguimento.

L’Alfa, inoltre, con la targa modificata appositamente con del nastro adesivo, è risultata rubata. Il furto era stato denunciato dal legittimo proprietario lo scorso settembre ai carabinieri della stazione di Aradeo. Anche il furgone Iveco è risultato oggetto di furto e, dopo i controlli, gli agenti hanno provveduto a restituirlo ai legittimi proprietari. Stessa sorte anche per un Fiat Doblò ritrovato con la portiera anteriore dal lato del guidatore forzata.