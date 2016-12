Volley, anche Corsano e Colaci tra i premiati con la stella del Coni

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si è svolta presso il Teatro Verdi di Brindisi la serata di consegna delle stelle e benemerenze alle eccellenze dello sport di Puglia, serata organizzata dal CONI regionale.

Alla presenza del presidente del CONI Puglia Elio Sannicandro, sono stati tanti i “pallavolisti” che hanno ricevuto un riconoscimento per la propria carriera sportiva o per successi ottenuti negli ultimi anni sul campo come Mirko Corsano, assistant coach della nazionale italiana di volley, che alle Olimpiadi di Rio 2016 ha conquistato la medaglia d’argento con l’Italvolley: “Dal punto di vista pallavolistico noi pugliesi – ha dichiarato l’ex libero azzurro – riusciamo sempre a distinguerci e a raggiungere obiettivi importanti come l’argento a Rio, medaglia che abbiamo fortemente voluto. L’esperienza dell’Olimpiade è unica, difficile da trasmettere e da far capire a parole. Ho avuto la fortuna di partecipare alle Olimpiadi sia da giocatore che da allenatore. A Rio siamo riusciti a raggiungere un obiettivo insperato all’inizio, avevamo voglia di fare bene e abbiamo raggiunto una finale olimpica che non è cosa di poco conto. Ho sempre giocato con passione, a me è sempre piaciuto giocare a pallavolo. I risultati sono arrivati col sacrificio, con la voglia di fare e la voglia di emergere. Mi ritengo fortunato di ciò che è stata sino ad oggi la pallavolo per me. Adesso sono in attesa, per capire se l’esperienza in azzurro andrà avanti. Ora mi godo la famiglia, guardo pallavolo perchè è il mio lavoro e soprattutto la mia passione. La Puglia ha sempre avuto fame di volley, seguito da parte dei tifosi e tanto entusiasmo. Mi sento di consigliare di intraprendere questo sport con entusiasmo, e di farlo sempre al massimo delle possibilità”

Tra i dirigenti premiati anche il presidente del CR FIPAV Puglia Luigi Dell’Anna (Stella d’oro), il presidente del CP FIPAV Brindisi Mario Palmisano Romano e Raffaele Romano (Stella d’Argento), il presidente del CP FIPAV Taranto Stefano De Luca (Stella di Bronzo). Riconoscimento per l’atleta olimpico Massimo Colaci e medaglia di bronzo al valore atletico per Imma Sirressi. Tra gli altri premi anche la targa speciale alla famiglia Polignino di Ostuni (una fagmiali di sportivi) e all’Exprivia Molfetta (eccellenza dello sport di Puglia).

Premio speciale anche per la selezione regionale pugliese maschile che lo scorso 2 luglio ha conquistato lo scudetto al Trofeo delle Regioni. I campioni d’Italia della Puglia sono stati accompagnati sul palco dal presidente del CR FIPAV Puglia Luigi Dell’Anna e dal Vice presidente FIPAV Giuseppe Manfredi che ha voluto ringraziare tutte le società pugliesi per il lavoro che svolgono quotidianamente in palestra con i ragazzi.