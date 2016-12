Pharma Giuliani Bari sfida Coged Teatina Chieti per l’ottava giornata di B2 femminile

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Coged Teatina Chieti domani fa visita alla Pharma Volley Giuliani Bari. Dopo la sconfitta a Manfredonia, obiettivo terza vittoria casalinga per le baresi.

Per la Pharma Volley Giuliani Bari l’ultima trasferta a Manfredonia ha avuto un valore che va oltre il punto strappato al tie-break. La “battaglia” sportiva durata più di due ore ha dato la consapevolezza alle ragazze di Castillo di poter tornare ad essere la squadra che l’anno scorso ha stupito tutti nella prima stagione in B2. Confermarsi è complicato, la Pvg lo ha scoperto sulla propria pelle in questo inizio di campionato a rilento.

Ora bisogna ripartire dai primi tre set al PalaDante, dalla determinazione mostrata sui campi di Capitanata, a Manfredonia, così come nella partita contro la corazzata Cerignola. Domani , sabato 3 dicembre alle 18 si torna a giocare al PalaCarbonara ( via fratelli De Filippo) di Bari contro la Coged Teatina Chieti, squadra reduce dalla sconfitta casalinga contro le cugine dell’Asem.

Le atlete di coach Alceo Esposito ha raggranellato i suoi 6 punti – uno in meno della Pharma Giuliani – grazie alle nette vittorie contro Dannunziana Pescara e Sabaudia, due delle squadre che al momento gravitano in zona pericolo. Tuttavia si tratta di formazione già avvezza alla categoria che nella scorsa stagione ha raggiunto una tranquilla salvezza, piazzandosi all’ottavo posto. In settimana Teatina ha affrontato in amichevole Altino, formazione di B1 in vista della partita di sabato al PalaCarbonara. Molti i volti nuovi nel roster abruzzese a partire dalle due schiacciatrici Federica Matrullo e Lucia Di Bacco, strappata proprio a Pescara, e la centrale Furlanetto, ex Sabaudia, completano il 6+1 titolare Sambenedetto al palleggio, l’opposto Rossi (da Altino), Ragone al centro e l’ex Bari, Bozzetto libero.

Coach Castillo, dal canto suo, sta lavorando ogni giorno in palestra per mettere a punto ulteriormente gli automatismi di squadra. Meccanismi già ben oliati, ma che vanno in crisi in occasione di qualche calo di concentrazione della squadra. Difesa e attacco devono viaggiare con gli stessi standard di efficacia e precisione, anche perché dopo un buon avversario come Chieti, nel nono turno di campionato, sarà la volta di un’altra trasferta difficile sul campo del Brindisi-San Vito.

Arbitri di Pvg Bari-Coged Teatina Chieti saranno Giuseppe Tribuzio e Massimo Ancona.

Altri match di giornata: il derby Asem Bari-Castellana oltre a Virtus Orsogna-Brindisi e Minturno-Manfredonia.

Per info e aggiornamenti sulle ragazze della Pharma Volley visitate il profilo facebook PVG Pharma Volley Giuliani – Asd Anderlini Triggiano e il sito internet della società www.pharmavolleygiuliani.altervista.org.