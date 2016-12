Martina Franca, 31 giorni di festa con il Villaggio di Babbo Natale. Ospiti di punta i “Neri per caso”

Share 0 Share 0 Share 0

MARTINA FRANCA (Taranto) – Torna l’evento slow del natale martinese. Si svolgerà dal 7 dicembre al 6 gennaio la V edizione de “Il villaggio di Babbo Natale”, organizzato nel centro storico di Martina Franca dall’agenzia “E20idea”. Trentuno giorni di festa per un evento tutto da gustare con animazioni per bambini, un mercatino natalizio nelle baite in legno bianco, la pista di pattinaggio si ghiaccio, mostre di presepi, concerti, animazioni ed una mega casa di Babbo Natale, allestita nella centralissima piazza XX Settembre. Sulla scia del successo ottenuto negli scorsi anni si è deciso di confermare la durata lunga dell’evento, per permettere a turisti, gruppi organizzati e visitatori di gustare l’evento con calma, distribuendo le presenze per tutte le festività natalizie.

“Per un organizzatore – ha commentato Marcello Leva, mentore dell’iniziativa – è sempre difficile stare sulla cresta dell’onda per un mese, ma preferiamo così. Martina Franca, a livello di immagine, si lecca ancora le ferite della scellerata organizzazione del novembre 2015, quando la città fu letteralmente violentata da un numero spropositato di visitatori. Martina è un contenitore elegante e fragile che deve essere rispettato. La nostra scelta di diluire le presenze su trenta giorni di evento va in questa direzione. Così come la volontà di distinguerci ancora per eleganza e stile. Non siamo ossessionati dai numeri e dall’esigenza di portare guadagni ai commercianti. Offriamo bellezza, nel rispetto dell’ambiente che ci ospita, e relax per le famiglie”.

I “Neri per caso” stelle di un ricco calendario di eventi

Animazioni, concerti e spettacoli animeranno le principali piazze del villaggio che si estende su un percorso di oltre 500 metri. Nella giornata inaugurale del 7 dicembre si esibirà la band degli “Ipergalattici”, che propone un viaggio tra le canzoni più belle dei cartoni animati. L’evento di punta è previsto per il 26 dicembre, con l’unica data in Puglia dei “Neri per caso”, con un concerto tutto dedicato al Natale. Il programma completo è consultabile sul sito www.ilvillaggiodibabbonatale.it.

I presepi protagonisti del villaggio

Lungo il percorso sarà possibile visitare, in diversi punti, delle mostre di presepi artigianali realizzati a mano da presepisti di spessore. Alla V edizione del villaggio collaboreranno l’associazione “Vivere Betlemme” di Statte, l’associazione “Anteas” e l’associazione “La natività” di Martina Franca e l’associazione micologica della Valle d’Itria. Il coordinamento degli eventi sarà affidato al nostro maestro artigiano Martino Minardi. Tutte le mostre saranno visitabili gratuitamente. In piazza Plebiscito, ai piedi della Basilica di San Martino, sarà presente una rappresentazione della natività martinese, in un ambiente tipico delle valle d’Itria.

Tante proposte per i bambini

I più piccoli potranno divertirsi sulle giostrine che saranno presenti in piazza XX Settembre e piazza Maria Immacolata, con proposte nuove rispetto alle precedenti edizioni. Il trenino lillipuziano, con capolinea in piazzetta San’Antonio, attraverserà le principali vie dello shopping. Confermata anche la presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà montana nella centralissima piazza Marconi. E naturalmente ci sarà la casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i bambini con tante iniziative nuove e in una dimora ancora più grande e accogliente.

Questi gli orari di apertura del villaggio: giorni feriali 17-21, sabato 17-23, domeniche e festivi 10-13, 17-23. L’ingresso al villaggio è gratuito, così come gli spettacoli e gli eventi.