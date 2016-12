L’oroscopo di oggi venerdì 2 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – La settimana sta per chiudersi, il weekend è vicino, e approfittando della linearità degli impegni lavorativi, sarai tutto un programmare il weekend tra spese, compere natalizie, impegni e voglia di famiglia. Serata casalinga però a causa di qualche pesante acciacco invernale.

TORO – Quello che speravi essere un venerdì di calma lavorativa, di chiusura e altro, si rivelerà una giornata piena e ricca di buone notizie e forse anche nuovi progetti che forse a malincuore ti costringeranno al lavoro anche nel weekend. Serata in love nonostante la stanchezza fisica.

GEMELLI – Saturno è dalla tua, o meglio, non ti metterà il bastone tra le ruote e tu riuscirai a chiudere la settimana in serenità, con grande soddisfazione professionale e con una grande fiducia nel prossimo e nei colleghi che oggi si sono rivelati più che mai ottimi professionisti in team e grandi persone.

CANCRO – Oggi ti si presenteranno situazioni personali e lavorative che metteranno a dura prova la tua forza di volontà. Dovrai ricordare a te stesso che nulla è più forte della tua volontà e della tua determinazione, e che se anche il tuo impegno non portasse i risultati attesi, sarà comunque un successo e non un rimpianto. Dai sempre il massimo.

LEONE – Tutto sommato non potrai lamentarti di nulla oggi, eppure, qualcosa di velatamente triste ti si legge negli occhi. Avrai bisogno di parlare con una persona fidata che prima di tutto sappia ascoltarti. Un caro amico è sempre una colonna solida su cui poggiarsi per irtrovare il sorriso.

VERGINE – Ti senti bello come non mai, che non è solo questione di estetica, ma di essenza. Ti piaci, stai bene con te stesso, è un bel momento di serenità affettiva e lavorativa, e questa sicurezza, e questa emozione traspare… e fa innamorare. Single? Ancora per poco.

BILANCIA – Quella parte poco amabile del tuo carattere verrà rovinosamente a galla. Oggi potresti rovinare per sempre un rapporto profondo e intenso per colpa del tuo modo sbagliato di sentirti migliore di tanti e per quella smania di giudizio che spesso ti prende troppo la mano. Mercurio contro.

SCORPIONE – Caro Scorpione, Venere ti salverà, e con lei l’eros, la passione, la sensualità, il contatto pelle a pelle, tutti fattori che in certi giorni sembrano essere gli unici elementi capaci di riconciliarti con il mondo, come oggi ad esempio.

SAGITTARIO – Giornata di conferme entusiasmanti. Il riconoscimento che non ti aspetti al lavoro, i colleghi che ti stimano e non perdono occasioni per garantire per la tua professionalità, il capo che ti propone finalmente una crescita lavorativa. Felice e soddisfatto come non mai.

CAPRICORNO – Particolare intesa e confronto con il partner. E’ un periodo di cambiamneti possibili che coinvolgeranno sia la tua sfera professionale che emozionale, e condividere le scelte con il partner è fondamentale per decidere in serenità.

ACQUARIO – Annoiato e distratto, solo al lavoro garantirai prestazioni e presenza fisica e mentale senza sconti. Nel privato sarai particolarmente desideroso di solitudine, sai di non essere di compagnia e non sogni altro che una serata sul divano di casa, tu e un buon libro o la TV.

PESCI – Non sei il tipo che fa il passo più lungo della gamba, sempre ponderato e attento, tranne se si tratta della tua saluta. Fosse anche solo per un raffreddore, oggi sarai costretto a fermarti e a prenderti cura di te.