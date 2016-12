D’Alema chiude la campagna per il “no”: “Controllare lo spoglio dei voti dall’estero”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Dovremo mandare qualcuno a controllare l’hangar dove si spogliano i voti provenienti dall’estero”.

Massimo D’Alema è tornato “a casa”, dopo aver “girovagato in lungo e in largo” per sostenere le ragioni del “no” al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre

E’ lui stesso a usare questa terminologia – dal vago sapor letterario-filosofico – parlando dal palco dell’Hotel Tiziano dove tiene l’evento di chiusura della campagna referendaria per il Comitato del centrosinistra “scelgo no”.

“Qui ho tanti amici che per tanti anni mi hanno dato il voto”, ricorda l’ex presidente del Consiglio. I suoi sentimenti, ora, sono di “onore e gratitudine” nei confronti di questa terra. La sala è gremita, D’Alema ringrazia per “l’affetto”, spiega di aver rinunciato a un impegno internazionale in quel di Praga pur di essere a Lecce per l’evento di chiusura, poi dichiara di sentirsi “confortato da questo palco”, dove siedono i tanti giovani militanti che non si sono risparmiati in quella che è stata una “battaglia difficile”.

D’Alema evoca, quindi, il timore di possibili irregolarità sul voto dall’estero. “La campagna elettorale continua fino a quando chiudono i seggi, persino durante lo spoglio, e bisognerà controllare anche lo spoglio dei voti degli italiani all’estero. Già il fatto che la nostra Costituzione possa essere riscritta anche da chi sta in Argentina, e non lavora e non paga le tasse in Italia e non parla neppure più l’italiano, mi sembra una bizzarria oltre i limiti, bisogna poi vedere se si tratta di persone vere e non di schede elettorali comprate e riempite da una sola mano”, il suo durissimo affondo.

“Alcuni giornali – prosegue – per fare una campagna terroristica orchestrata parlano di un milione seicentomila voti all’estero, se fosse vero sarebbe la prova che c’è qualche imbroglio, perché questo dato non è realistico”.

Per l’ex presidente del Consiglio la speranza viene proprio dal sud, perché “se il Mezzogiorno andrà a votare l’esito del referendum sarà certamente la vittoria del ‘no’”.

Quindi, una battuta in classico stile dalemiano: “Alfano nella sua città ha parlato a una ottantina di persone, noi ad Agrigento avevamo uno zero in più. In prima fila c’era l’intero gruppo dirigente di Forza Italia. Abbiamo parlato della Costituzione, bene comune”.

In sala anche Adriano Tolomeo, presidente del comitato provinciale, ed Ernesto Abaterusso, coordinatore regionale dei comitati del centrosinistra per il No. “Essere dalemiano per me significa – spiega il consigliere regionale – aver arato la terra con i denti, aver fatto le battaglie con il petto in fuori, aver affrontato il mare in burrasca, avere dignità e schiena dritta. In sala ci sono tanti che hanno voluto difendere la loro storia, tutti noi la difenderemo con i denti. Vi siete battuti tutti come leoni”.

Un ringraziamento, in particolare, il consigliere regionale lo ha tributato a Sandro Frisullo “che si è speso per la battaglia ma ha anche pungolato noi tutti”. E poi, “onore al presidente combattente Emiliano”, schierato sul “no”.

In prima fila, tra gli altri, anche il segretario provinciale Salvatore Piconese che di recente ha chiarito che avrebbe votato “no” alla riforma costituzionale Renzi-Boschi.