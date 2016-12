“Cute, alimentazione e bellezza. Elmenti di nutrigenomica”, convegno al Tiziano

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Cute, alimentazione e bellezza. Elmenti di nutrigenomica”. E’ questo il titolo di un convegno in programma sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 8.45, all’Hotel Tiziano di Lecce.

L’alimentazione moderna è diventata sempre più ipercalorica, ma al tempo stesso povera di nutrienti. Grazie ai progressi della nutrigenomica, la scienza che studia la capacità dei nutrienti di modificare l’espressione genica, sappiamo con certezza che numerosi geni si attivano o disattivano in funzione della quantità, ma soprattutto della qualità del cibo ingerito.

L’obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di esplorare il ruolo dei nutrienti in alcune patologie dermatologiche e nel generale processo di invecchiamento cutaneo. Il cibo può sicuramente avere un ruolo causale in alcune malattie della cute ma le nuove ricerche scientifiche stanno mettendo in luce il potere preventivo ed in alcuni casi persino curativo dei nutrienti che, talora, possono essere utilizzati come dei veri e propri farmaci.

L’incremento del sovrappeso e dell’obesità, in tutte le fasce d’età, evidenzia inequivocabili correlazioni scientifiche fra la scorretta alimentazione e le più diffuse malattie croniche (diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, malattie cardiovascolari, tumori, allergie e patologie dermatologiche). Spesso molte di queste patologie coesistono in un singolo paziente ed hanno come protagonista l’infiammazione cronica sub-clinica.

Nel corso del convegno si parlerà del ruolo dei medici che avranno il compito di curare il paziente e non separatamente i vari disturbi che lo affliggono. Per prevenire e trattare queste gravi patologie, dunque, il cibo è il più valido strumento che abbiamo nelle nostre mani. Ai lavori prenderà parte anche il sindaco di Lecce, Paolo Perrone: “Se pensiamo che numerosi geni si attivano o disattivano in funzione della quantità, ma sopratutto della qualità del cibo ingerito riuscimao bene a comprendere la funzione fondamentale che rivestono gli alimenti in alcune patologie dermatologiche, o in disfunzioni come l’obesità. Un confronto sull’alimentazione moderna come questo, dunque, diventa prezioso, soprattutto per la salute dei nostri figli”.