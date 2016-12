Comunali, Mazzei (Ap) agli alleati: “Verifichino la possibilità di convergere su Marcella Rucco, nostra candidata”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Gli alleati verifichino la possibilità di convergere sulla nostra candidata Marcella Rucco”.

E’ Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Ap-Ncd, a sollecitare una risposta e un nome in vista della Comunali 2017a Lecce.

Se la chiarezza non dovesse arrivare, “daremo una svolta alla vicenda” è il suo monito.

“Per il bene della Città bisogna arrivare presto all’individuazione del candidato Sindaco di coalizione”, afferma. Perché “rinviare ulteriormente” potrebbe essere “deleterio per il lavoro di progetto di città” e, peraltro, gli elettori potrebbero risultare disorientati dai continui “rinvii tattici”.

“Con Forza Italia – aggiunge – abbiamo presentato sul tavolo i dieci punti per la città da sviluppare insieme con le proposte degli altri partiti. Nell’ultimo tavolo si è discusso del metodo di individuazione del candidato sindaco, escludendo metodologicamente il ricorso alle primarie. Noi con chiarezza abbiamo fatto il nostro percorso, proponendo come candidato sindaco la dottoressa Marcella Rucco, nome autorevole ed unica donna per ora in campo. Se per la prossima settimana negli alleati non ci sarà chiarezza faremo il punto con gli alleati del PPE di Forza Italia e daremo una svolta alla vicenda”, sottolinea.

Nel frattempo gli alleati “verifichino la possibilità di convergere sulla nostra autorevole candidata”, afferma.

Per il partito di Alfano, giunto al tavolo del centrodestra per iniziativa degli azzurri di FI, alleati di Ap sul tavolo del Ppe, “il metodo della pari dignità tra gli alleati è imprescindibile, sono le idee e le buone proposte a vincere, non le imposizioni e le prevaricazioni”. La ricetta suggerita è sempre la stessa: “Il reale coinvolgimento nel processo di formazione del programma e nell’individuazione del candidato sindaco”. Ovvero, detto in altre parole: “Non siano i CoR di Fitto a dettare la linea”.