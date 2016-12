5 cose di cui hai bisogno per diventare un imprenditore di successo

Share 0 Share 0 Share 0

Se gestite una piccola azienda in proprio e portate avanti una vostra idea o progetto commerciale, allora potete essere considerati degli imprenditori. Il mondo della piccola e media imprenditoria è ricco di sfide ma anche di soddisfazioni; se deciderete di intraprendere questa strada, dovete sapere che non basta avere un cospicuo capitale iniziale, anche se non guasta, ma ci sono alcune cose di cui avete bisogno se volete che la vostra attività decolli.

1- Una buona preparazione

Non basta avere un’ottima idea imprenditoriale, perché poi per creare un’azienda ed inserirsi nel campo del commercio, bisogna essere in regola con determinate cose e fare i passi giusti al momento giusto.

Per questo motivo dovete documentarvi ed informarvi in prima persona su quello che davvero vi serve per iniziare il vostro progetto imprenditoriale. Potete anche rivolgervi ad agenzie specializzate per sapere quali sono le cose giuste che dovete procurarvi, affinché il vostro prodotto o la vostra idea possa inserirsi di buon diritto nel mondo degli affari. Tuttavia non dovete delegare troppo, perché come dirigenti della vostra azienda è importante che abbiate sempre il controllo della situazione e che comprendiate a pieno come funzionano i meccanismi del mondo imprenditoriale.

2- Dei modelli a cui ispirarsi

Una volta che avrete studiato, in modo da poter avere una vostra opinione e coscienza critica su tutte le cose che riguardano la vostra nuova attività, non esitate a chiedere aiuto e a prendere spunto da chi ha più esperienza di voi, sia nel vostro settore che in altri ad esso collegati.

Oltre a chiedere ai vostri conoscenti o ad altri imprenditori come hanno messo su le basi della loro impresa, potrà esservi di ispirazione capire come i grandi imprenditori nazionali ed internazionali hanno iniziato la loro carriera e come hanno superato eventuali difficoltà che via via gli si sono presentate.

Può esservi utile documentarvi su come Marco Tronchetti Provera, Chief Executive Manager di Pirelli, è riuscito a diventare l’elemento cardine della sua industria, tanto da mantenere il suo ruolo dirigenziale anche dopo il recente passaggio della società sotto il controllo dei nuovi investitori cinesi.

Entrato in Pirelli come azionista, grazie alla volontà del suocero Leopoldo Pirelli, ha rapidamente scalato i vertici aziendali grazie al suo carisma e al suo spirito imprenditoriale; diventato Amministratore Delegato e Direttore Generale agli inizi degli anni ’90, ha deciso di modificare la strategia di business dell’azienda, concentrando tutte le risorse nel settore degli pneumatici, delle fibre ottiche e dei cavi, rendendola un colosso industriale a livello internazionale, con filiali in tutto il mondo.

3- Un business plan dettagliato

Quando c’è di mezzo il proprio futuro non ci si può affidare all’improvvisazione. Se volete diventare degli imprenditori di successo dovete organizzare nel dettaglio le vostre giornate e anche quelle della vostra azienda. Dovete quindi avere un’idea organica di tutte le cose che vanno fatte, verificate e controllate ogni giorni e renderle compatibili con i ritmi e le esigenze del mondo del commercio e, non meno importante, con la vostra vita privata.

Oggi esistono tanti software ed app per mobile utili, che possono aiutarvi per organizzare il vostro tempo e creare un business plan ordinato per la vostra attività, quindi se siete portati per il digitale troverete in questi strumenti dei validi aiuti. Se invece siete più tradizionali, anche una bella agenda di appuntamenti e uno schema cartaceo sui vari step che dovete far raggiungere alla vostra impresa, saranno più che sufficienti a darvi il quadro completo di cosa dovete fare e ad aiutarvi a non perdere tempo e ad evitare di mancare scadenze fondamentali.

4- Un team affiatato

Nessuno si aspetta che dobbiate fare tutto da soli, anche perché non è detto che dobbiate essere bravissimi nello svolgere tutte le mansioni e le attività che servono per portare la vostra azienda al successo. L’ideale sarebbe circondarsi di un ristretto gruppo di persone che sappiano sostenervi ed aiutarvi, occupandosi di alcuni aspetti dell’azienda, come per esempio la parte del marketing e della comunicazione, la parte amministrativa, la gestione del magazzino o dei contratti e così via.

Lavorando in gruppo, alleggerirete un po’ il carico sulle vostre spalle, avrete un minimo di tempo libero in più e potrete sempre affidarvi al parere di altre persone, coinvolte ed interessate al futuro della vostra impresa, quando dovrete prendere delle decisioni importanti.

5- Tanta passione

Può sembrare banale ma il mondo dell’imprenditoria non è semplice, per cui se non avete tanta passione in quello che fate e non credete fermamente nella vostra idea di partenza e nell’attività che avete scelto di intraprendere, le cose saranno ancora più difficili. Anche di fronte ai rifiuti e alle critiche, del vostro lavoro o del vostro prodotto, non dimenticate con che passione lo svolgete ogni giorno e quanto credete che sia valida la vostra idea e il modo in cui avete scelto di coltivarla.

Se sarete decisi e motivati, convinti del valore del vostro lavoro, vi sarà più facile convincere anche gli altri che vale la pena investire su di voi e grazie al vostro carisma, riuscirete a trovare sempre nuovi collaboratori, rappresentanti, clienti, investitori, che vi permetteranno con il tempo di portare la vostra azienda al top del successo.