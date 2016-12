[video] – Il “sì” di Rosato (Pd) da Lecce: “Prodi vero riformista”. Quindi precisa: “Non votano Juncker o Merkel”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Romano Prodi è stato sempre un grande riformista e lo dimostra anche oggi”.

E’ il commento da Lecce del capogruppo Pd alla Camera dei deputati Ettore Rosato al “sì” del padre dell’Ulivo alla riforma costituzionale firmata Renzi-Boschi. Con lui, in una sala dell’Hotel Patria, i deputati Fritz Massa e Salvatore Capone e il segretario regionale Pd Marco Lacarra.

“E’ un uomo molto misurato nelle parole, leader vero del centrosinistra in questo Paese per tanti anni, ha lasciato un’eredità importante a tutti noi che facciamo politica in questa generazione”, sottolinea Rosato, in tour nel Salento per il “sì”. Ma, oltre al suo lascito politico, Prodi lascia al Paese soprattutto la memoria di quei 101 grandi elettori che lo impallinarono nell’aprile del 2013: per certi versi, una ferita aperta nel cuore della sinistra. Nelle scorse ore il suo endorsement alla riforma costituzionale.

“Dice di ‘sì’ – secondo Rosato – in coerenza con quanto ha sempre detto nei suoi programmi elettorali, con quanto abbiamo sempre fatto negli anni del suo governo. Prodi è stato sempre un grande riformista e lo dimostra anche oggi. Naturalmente dà anche dei giudizi critici sulle cose che ritiene non siano fatte bene, questo dimostra la sua grande onestà intellettuale che non ha bisogno di essere commentata da nessuno di noi, ma dimostra anche che guarda le cose da un osservatorio attento e terzo”.

Ed ecco, a detta del capogruppo Pd, i vantaggi di questa riforma, “di cui abbiamo discusso 35 anni, discussioni che rischiano di finire in niente senza il ‘sì’: taglio del numero dei parlamentari, più efficienza nella pubblica amministrazione, nuovi rapporti stato-regioni per finirla con i ricorsi alla Corte Costituzionale, un Parlamento più efficiente che faccia meglio e tuteli meglio gli interessi dei cittadini. E’ un impegno che non solo il centrosinistra ma anche il centrodestra ha assunto in tanti anni”.

All’osservazione dei giornalisti sulla possibile influenza che Unione europea e mondo finanziario internazionale possano aver avuto sulla riforma, Rosato è netto: “Io non ho visto nessuna spinta delle banche. Ci sono osservatori internazionali che fanno endorsement sul ‘sì’, altri sul ‘no’, questo riguarda poco il nostro Paese. Sono gli italiani a votare, non gli stranieri, non vota l’Ocse, non vota Juncker, non vota neanche la presidente Merkel. C’è naturalmente una questione di credibilità che sta nel fatto che noi italiani – tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi quindici anni – abbiamo detto che avremmo fatto la riforma, l’abbiamo scritto nella prima riga del piano nazionale delle riforme depositato in Europa, questa è l’occasione per andare fino in fondo”.