Torna “Lecce Fashion Weekend”, due giornate di sfilate

LECCE – Tutto pronto per la diciassettesima edizione di Lecce Fashion Weekend, rassegna di moda made in Sud in programma sabato 3 e domenica dicembre presso l’ex Manifattura Tabacchi di via Lequile 33 a Lecce. Ideata e organizzata dall’agenzia “Alta Voce” di Elisabetta Bedori, con coordinamento tecnico-logistico di Vincenzo Longo, coreografie e regia di Rossano Giuppa, coordinamento backstage di Mimmo Cionfoli e supporto tecnico di Fabrizio Vetrugno, la kermesse sarà come di consueto presentata dalla giornalista moda di LA7 Cinzia Malvini.

In passerella per questa edizione della rassegna le proposte moda di Natascha Wanverstraut (Napoli), Annarita Polito (Campi salentina), Annalisa Di Lazzaro (Taranto), gli allievi della Calcagnile Academy di Lecce con Marta Maggioni e Arianna Laterza, Ottica Salomi (Lecce), Ada Aprile (Surbo) e Laura Durante (Leverano). Premio Lecce Fashion Weekend17 a IJO Design di Annalisa Surace, fashion guests della manifestazione Antonio Tarantino (Lecce), Antonio Franco con “Atika” (Lecce), Michele Gaudiomonte (Castellaneta) e Rossorame (Martina Franca).

E per questa edizione, per la prima volta nella storia della rassegna, finestra aperta anche sulla moda capelli con spettacolari performance (veri e propri show), Adriana De Carlo, Gianluca Giannone. Presente anche Giuseppe Leanza con il gruppo ILMA (Italian Look-Maker Academy). A curare le acconciature delle modellesempre Roberta Apos hair style director di LFW17, mentre make-up director sarà ancora una volta Giuseppe Leanza.

Ospiti illustri di Lecce Fashion Weekend 17 il presidente onorario della Camera Nazionale Buyer Moda Milano Beppe Angiolini, che, fedelissimo ed estimatore di LFW, ha già creato opportunità importanti per i giovani stilisti presentati alla kermesse pugliese; Michela Zio, giornalista e direttore artistico del “Time Contemporary Fashion Award” della fiera White di Milano che, grazie all’incontro con LFW, ha creato insieme all’ICE (Istituto Commercio Estero) l’evento “It’s Time to South” al White di Milano, che ospita e mette in contatto buyer di tutto il mondo e giovani stilisti; ancora, Edoardo De Giorgio, capo ufficio stampa della Maison Gattinoni di Roma, che insieme a Stefano Dominella sceglie di volta in volta giovani talentuosi da portare su RAI2, nella trasmissione “la Moda è di Moda” condotta, appunto da Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni.

“Sarà un’edizione speciale, questa, che rinnova il parco stilisti provenienti da tutto il Centro e Sud Italia. Per la prima volta abbiamo creato questo appuntamento nell’appuntamento tra moda tout court e moda capelli: la fusione di due importanti settori che abbracciano parimente il mondo fashion. Abbiamo tanti straordinari hair stylist in Italia e nel Sud, e meritano tutti di essere valorizzati quanto gli stilisti – spiega Elisabetta Bedori – Non è stato facile, poiché è una categoria molto impegnata anche nei sabati e nelle domeniche di tutto l’anno con aggiornamenti, show e riunioni, ma siamo tenaci e convinti che questo primo appuntamento miscelato con le sfilate di moda avrà modo di crescere e diventare una vetrina indipendente e importante”.

“Non a caso si parla, in tutti i due settori, di “collezioni”, “tendenze” e di “colori”. Il coraggio di questi hair stylist di esserci per la prima volta distingue le loro personalità, l’entusiasmo e la voglia di misurarsi, qualità imprescindibili dei grandi imprenditori. Il Sud non ha nulla da invidiare al Nord in fatto di talento, lo dico sempre, ma deve imparare a credere in se stesso, a investire nel proprio lavoro sul proprio territorio. E’ per questo che portiamo a LFW i grandi personaggi della moda, perché possano trasferire l’esperienza e la volontà di crederci, oltre a quella di creare occasioni altrimenti difficili. E questi ospiti rimangono sempre stupiti di quanto talento siamo ricchi, di quanto ci sia da scoprire e da fare: infatti, oltre agli stilisti, anche un’ hair stylist come Roberta Apos (da molte edizioni alla direzione hair-style delle modelle della nostra manifestazione) è stata chiamata a collaborare in grandi appuntamenti di livello mondiale grazie a LFW”. Molto importante inoltre, per la rassegna, la formazione, “ed è per questo che non mancano le scuole. La Calcagnile Academy, infatti, rappresenta un’eccellenza sul territorio. Non resta che vedere, scegliere, comprare. LFW è aperta a tutti e gli inviti sono ovunque”.

E domenica sera, a fine sfilata, tutti al Womb di Lecce per festeggiare la fine delle sfilate “e, soprattutto, il compleanno del nostro prestigioso ospite Beppe Angiolini, negli anni diventato un nostro grande e caro amico. LFW è anche questo: una grande e splendida famiglia”, conclude l’ideatrice di LFW. “Su questo valore aggiunto rimaniamo orgogliosamente e meravigliosamente del Sud”.