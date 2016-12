Resta incastrato nel pozzetto di una villetta disabitata: soccorso dai vicini. Ma è mistero sulla vicenda

Share 0 Share 0 Share 0

CASTRO (Lecce) – Finisce in un pozzetto profondo circa due metri e non riesce più ad uscirne, così chiede aiuto sperando che qualcuno possa sentirlo. Protagonista di questa strana vicenda, che presenta dei punti oscuri su cui stanno cercando di far luce i carabinieri della compagnia di Tricase, è un 26enne di Monteroni di Lecce le cui urla di aiuto ieri sera intorno alle 22 hanno allarmato i residenti di via Di Mezzo, strada intermedia tra le campagne e il centro di Castro.

Per riuscire a riportarlo in superficie, tirandolo fuori da una situazione a dir poco claustrofobica, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il giardino della villetta teatro dell’accaduto. Il giovane, che non è né padrone di casa nè parente dei proprietari dell’abitazione, non avrebbe fornito dettagli sul motivo per cui si è ritrovato in un attimo impossibilitato ad uscire dal pozzetto né riguardo alla sua presunta caduta. Il sospetto degli investigatori è che insieme al giovane vi fosse qualcun altro che, per qualche sconosciuto motivo, avrebbe poi deciso di abbandonarlo lì in una situazione di evidente difficoltà.



La villetta, tra l’altro, è disabitata e in stato di semi abbandono. Ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava sono stati alcuni vicini di casa che hanno udito la richiesta d’aiuto del 26enne. Quando si sono accorti che si trattava di una persona in difficoltà hanno subito fatto scattare la chiamata al 112 e al 115. Il giovane è stato aiutato dai caschi rossi ad uscire dal pozzetto e, dopo le procedure di identificazione, è stato condotto dal personale del 118 all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per accertamenti medici, ma le ferite riportate sono comunque lievi.