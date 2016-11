Referendum Costituzionale, Alfonso Rampino “Il mio No per la democrazia”

Share 0 Share 0 Share 0

TREPUZZI (Lecce) – Siamo ormai giunti agli sgoccioli di una campagna referendaria durissima e senza esclusione di colpi. A pochi giorni dal voto del 4 dicembre abbiamo voluto ascoltare il pensiero di Alfonso Rampino, già consigliere provinciale e attuale componente direzione provinciale, il quale ha scelto di votare NO. In questa intervista le sue motivazioni.

Il referendum è ormai alle porte, quale posizione dovrebbero tenere gli elettori?

Partiamo dal fatto che quella che si sta sottoponendo al voto degli elettori non è una semplice modifica, ma una vera e propria revisione della nostra Carta Costituzionale.

Siamo giunti ormai al termine di questa brutta campagna referendaria, nel corso della quale i contenuti hanno lasciato troppo spesso spazio a slogan e proclami, rendendo complicata – se non addirittura impossibile – per i cittadini un’analisi attenta, approfondita e puntuale di questa riforma che – ci tengo a sottolinearlo – riguarda ben 47 articoli della Costituzione.

Al netto delle polemiche, quindi, ciò che mi auguro è che, in questi ultimi giorni che ci separano dal voto, gli elettori non diano ascolto agli spot propagandistici del Sì ma si concentrino sui contenuti del testo sottoposto a referendum e riflettano mossi da spirito critico. Solo così facendo i dubbi si dissiperanno, il quadro sarà più chiaro ed emergeranno naturalmente, in maniera nitida, le ragioni del No.

Perché votare No alla riforma fortemente voluta dal premier Renzi?

La riforma che saremo chiamati a votare il prossimo 4 dicembre è confusa e pasticciata, scritta male e pertanto di difficile comprensione e rischia – qualora dovesse essere approvata – di ridurre gli spazi di democrazia e di azzerare il diritto di voto degli elettori concentrando, di fatto, nelle mani di pochi (l’esecutivo e il Presidente del Consiglio) tutta una serie di competenze e di poteri senza alcuna attenzione ai fondamentali equilibri tra pesi e contrappesi istituzionali.

Dico di più. Giacché quella che si sta tentando di riformare non è una semplice legge, ma la Carta Costituzionale, mi viene in mente il pensiero di Calamandrei quando diceva che “in fase di preparazione il Governo non dovrebbe avere alcuna ingerenza”. Qui, invece, siamo di fronte ad una situazione anomala in cui il Presidente del Consiglio ha modificato la seconda parte della Costituzione plasmandola a suo piacimento, facendola diventare uno spartiacque tra chi è con lui e chi non la pensa come lui per cui la Costituzione – ovvero il contratto che lega le regole generali a cui tutti i cittadini devono attenersi – è finita per diventare strumento di lacerazioni e divisioni. Sarebbe stato auspicabile che il Governo, se proprio doveva intervenire nella materia costituzionale, avesse lavorato per cercare una convergenza quanto più ampia possibile. Questo non è stato e non si è neppure minimamente tentato di creare condivisione intorno a questa modifica costituzionale, ma si è preferito andare avanti a colpi di maggioranza (oltretutto risicata). Pertanto, anche in coerenza con ciò che dice il manifesto dei valori del mio partito, scelgo No.

La riforma porterà alla fine del bicameralismo perfetto e alla semplificazione dei procedimenti legislativi, non sono questi elementi sufficienti a valutare positivamente le modifiche alla Costituzione italiana?

Assolutamente No. Basta leggere con attenzione l’art. 70 modificato per comprendere come in realtà non ci sarà alcun superamento del bicameralismo perfetto, ma quello che si farà – qualora la riforma dovesse passare – sarà dare vita a un bicameralismo imperfetto. Il Senato che ne verrà fuori poi sarà un organo ibrido, composto da dopolavoristi che, nominati dai partiti e provenienti da altri enti (Regioni e Comuni), saranno chiamati a legiferare su una serie di materie rilevanti, senza alcun vincolo di mandato, rispondendo per ciò non ai territori di provenienza ma direttamente alle segreterie di partito. Mi chiedo come possa un Consigliere regionale o il Sindaco di una grande città portare avanti entrambi questi compiti in maniera puntuale e attenta.

Andando poi ancora più nello specifico, non dimentichiamo che il Senato, pur nelle sue competenze ridotte – ma non per questo meno importanti – continuerà a legiferare collettivamente con la Camera nelle materie di sua competenza. Inoltre, “ogni Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che… può disporre di esaminarlo”. Si può notare, quindi, come la cosiddetta navetta non scomparirà ed il Senato rimarrà lì con tutte le sue funzioni, con tutta la sua struttura burocratica e con tutti i suoi costi di funzionamento.

Ora, sappiamo bene tutti che il nostro è tra i paesi europei che producono più leggi. Le leggi approvate con la cosiddetta “navetta”, però, sono solo una residua percentuale. Sbaglia dunque chi pensa che la navetta rappresenti il male dei mali. Semmai, se l’Italia pecca di immobilismo, non dipende certo dalla quantità delle leggi che vengono sottoposte a discussione quanto, piuttosto, dalla qualità di queste.

Quali sarebbero, dal suo punto di vista, le conseguenze della vittoria del Sì nel Paese?

L’eventuale vittoria del Sì toglierà ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, porterà alla concentrazione di gran parte dei poteri nelle mani di pochi e, in virtù del cosiddetto combinato disposto, avremo un Presidente del Consiglio che si troverà ad essere eletto da una minoranza della popolazione. Per dirla in parole semplici, si passerà dall’attuale democrazia parlamentare ad un premierato assoluto, riducendo gli spazi di democrazia.

Se la riforma costituzionale passa, l’Italia rischia davvero una deriva autoritaria?

Non possiamo negare che il rischio di una deriva autoritaria aleggia su questo referendum così come non possiamo negare che, tra le armi a disposizione del fronte del Sì, quello del terrorismo psicologico è indubbiamente lo strumento più utilizzato. I sostenitori del referendum parlano ogni giorno di diluvio universale, di stravolgimento dei mercati, di perdita di credibilità del nostro paese, di un treno che bisogna prendere al volo perché altrimenti non passerà più. Io non credo a queste affermazioni. Mi limito a sdrammatizzarle ricordando ai sostenitori di queste presunte catastrofi che dopo il diluvio arriva sempre il sereno e noi, sostenitori del No, stiamo lavorando con tenacia e passione affinché quel sereno sia quanto più bello possibile.

Secondo te, allo stato attuale, qual è il livello di conoscenza e di preparazione dell’elettorato salentino sulla riforma costituzionale?

Questa campagna referendaria ci ha portati nelle piazze, tra la gente e ci siamo resi conto – con sommo dispiacere – che buona parte dell’elettorato non ha una conoscenza puntuale di questa riforma. E non potrebbe essere diversamente dato che le modifiche non riguardano semplicemente due articoli, ma più di un terzo della nostra Costituzione.

È per questo che rinnovo l’invito a mettere da parte le polemiche e gli slogan propagandistici. Noi sostenitori del No continueremo a lavorare – così come fatto fino ad ora – per informare i cittadini, mettendo in evidenza le criticità di questo testo e dando così agli elettori gli strumenti giusti per compiere una scelta consapevole.

Un appello agli elettori?

Mi auguro che domenica gli elettori esprimeranno un voto non influenzato dai proclami lanciati del fronte avverso. Le ragioni del No sono forti e ben radicate.

Recandosi al seggio gli elettori dovrebbero chiedersi se questa riforma ha un’ampia condivisione, come è giusto che sia per una materia così importante e delicata. La risposta, ovviamente, è No!

Questa riforma porterà al superamento del bicameralismo? NO!

Con questa riforma si avrà uno snellimento dell’iter legislativo? NO!

La riforma darà voce agli elettori? NO!

Per tutte queste ragioni e per continuare a garantire ai cittadini i loro sacrosanti diritti è necessario che il 4 dicembre si voti NO e si respinga questa riforma costituzionale.