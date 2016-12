Masseria Ghermi destinata ai migranti, la sollecitazione di Foresio (Pd): “Torni ad ospitare i senzatetto”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Masseria Ghermi sia destinata ai senzatetto e non ai migranti”.

Il capogruppo Pd Paolo Foresio chiede che il bene confiscato alla mafia, “ristrutturato con più di 2 milioni di fondi europei allo scopo di ospitare 25 persone senza fissa dimora, 13 uomini e 12 donne”, torni agli scopi originali per cui è stato pensato, ovvero dare un riparo ai senza fissa dimora.

“Dapprima gestita dalla Comunità Emmanuel che la sera andava a recuperare i senzatetto per strada, dando loro un posto al caldo per dormire, alla scadenza della convenzione è stata affidata direttamente senza effettuare alcun bando – diversamente da quanto prevede la legge e il progetto secondo cui doveva essere gestita da cooperative di tipo B – alla Croce Rossa Italiana per far fronte all’emergenza migranti, con decorrenza 4 luglio 2016, fatto salvo che i posti per i senza fissa dimora dovevano essere comunque garantiti. Convenzione, questa, che è scaduta il 31 ottobre scorso”, specifica Foresio, che ricostruisce i dettagli della vicenda.

“Ieri mattina – aggiunge – la giunta si è riunita prorogando quella convenzione per un altro anno”. Ma per il capogruppo Pd quella delibera è “del tutto illegittima”, in quanto “non solo si utilizza la struttura per un uso diverso dalla destinazione per la quale ha usufruito dei finanziamenti europei, ma viene affidata a trattativa privata senza gara di evidenza pubblica”.

A seguito di un sopralluogo, Foresio ha rilevato, dunque, come i senzatetto – cioè i destinatari originali del progetto – “continuino a dormire per strada perché alla Ghermi non c’è posto per loro”. Un fatto “paradossale”. Secondo quanto illustrato dalla dirigente del settore Servizi Sociali in Commissione Controllo, i migranti ospitati alla Ghermi sarebbero più di cento e quest’estate sarebbero arrivati ad essere circa duecento, “ben oltre, quindi, la capienza della struttura”, specifica Foresio.

Sempre in Commissione è emerso che “sono state installate delle tende da campo per accoglierli” e, quindi, “a fronte di un numero così importante di migranti, c’è sempre meno spazio per i senzatetto”.

Per il capogruppo Pd – che specifica di non avere nulla contro gli immigrati – si tratta di un “vergognoso pasticcio”. “Il Comune revochi – è la sua richiesta – la delibera, faccia un regolare bando in base ai requisiti richiesti e destini un’altra soluzione per i migranti. E’ inaccettabile che nell’unico immobile pubblico, comunale, destinato ai senzatetto, si ospitino i migranti lasciando chi è rimasto indietro, non certo per propria volontà, a dormire in stazione o in macchina. La Ghermi torni, quindi, alla destinazione per cui è nata e si faccia urgentemente un bando per individuarne il soggetto gestore”.