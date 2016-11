L’oroscopo di oggi giovedì 1 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Al lavoro non saranno rose e fiori, sia perchè capiterà quello che non ti aspetti, sia perchè Marte ti rende particolarmente nervoso, e la tendenza ad aggravare situazioni già delicate, di certo non porterà benefici a te e neanche a quello che fai. Respira, inspira, respira, inspira.

TORO – Hai sperato talmente tanto in una telefonata, in un cambiamento, in una opportunità che, ormai stanco, oggi deciderai di non pensarci più e di continuare per la tua strada concentrandoti su quello che hai e vivi ogni giorno. E proprio quando meno te lo aspetti, una telefonata, una email, un piccione viaggiatore ti porteranno le risposte che aspetti.

GEMELLI – Annoiato e distratto, solo al lavoro garantirai prestazioni e presenza fisica e mentale senza sconti. Nel privato sarai particolarmente desideroso di solitudine, sai di non essere di compagnia e non sogni altro che una serata sul divano di casa, tu e un buon libro o la TV.

CANCRO – Se tutto va come da desideri e la giornata non potrebbe procedere meglio, proprio quando penserai che tutte le giornate dovrebbero essere così al top, ecco che la chiamata del commercialista o di qualcuno che ti comunica una spesa improvvisa e impellente, ti toglierà il sorriso.

LEONE – Ottima forma fisica. Sarà la palestra, il nuoto, le lunghe pedalate, ma oggi sei in ottima forma e lo si vede dal volto, dalla pelle, dal sorriso. Giornata ottima, la tua energia sarà contagiosa. Al lavoro con il sorriso tutto verrà meglio.

VERGINE – Sei così preso dal lavoro che tutto il resto arriva dopo. Ovviamente non funziona così soprattutto se hai un partner e se hai famiglia. Comprensivi nei tuoi confronti si, ma non ciechi. Ritaglia del tempo per chi chiede solo la tua presenza.

BILANCIA – Qualcosa accadrà al lavoro. Forse le scorrettezze di un collega che pensa di guadagnare chissà cosa mettendoti in cattiva luce. Il suo piano fallirà, ma il tuo umore sarà a dir poco elettrico.

SCORPIONE – Giornata delle possibilità. Potrebbe arrivare la risposta che aspetti, la promozione cui aspiri da tempo, la dimostrazione di ‘affetto particolare’ che ti sorprenderà e in cui speri. Oggi tutto sarà possibile e tu cogli le possibilità.

SAGITTARIO – Passione ritrovata con il partner. Partner da ritrovare per i single. Oggi hai voglia di amare e di innamorarti. Venere nel tuo segno ti vuole felice e con il cuore palpitante. Eros e coccole sotto le lenzuola per tutta la notte. E il risveglio sarà sorprendente.

CAPRICORNO – Tutto sarebbe perfetto oggi, amore e lavoro, passione e soddisfazioni, eros e inventiva, ma il fisico non ti accompagna. Acciacchi invernali che ti tolgono un po’ di energie, ma nonostante tutto sarà una giornata intensa.

ACQUARIO – Nervi tirati. Marte nervoso e belligerante anche lui non aiuta. E così oggi basterà che qualcuno ti urti per sbaglio, che una telefonata arrivi cinque minuti dopo l’orario concordato, che il partner ritardi per imprevisti di lavoro, oggi basterà davvero poco per perdere la pazienza.

PESCI – Come sempre farai il tuo dovere e lo porterai a termine egregiamente, ma senza alcun tipo di partecipazione. Oggi lavorerai come una macchina, sei preso da altro e conterai le ore che ti dividono da casa.