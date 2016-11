“Un giorno con la Regina”, al via tre giorni di workshop e laboratori sul miele e l’apicoltura

Share 0 Share 0 Share 0

SALVE – MORCIANO (Lecce) – Non solo miele ma anche e soprattutto la promozione dell’apicoltura come ambasciatrice del patrimonio culturale, ambientale e storico salentino. Dall’1 al 3 dicembre torna “Un giorno con la Regina”, organizzato dal Cea Posidonia Ugento, che da anni collabora con enti e istituzioni per la promozione del territorio e delle sue potenzialità. L’evento, giunto alla seconda edizione, è realizzato con il patrocinio del Comune di Morciano di Leuca e del Comune di Salve e con la collaborazione di Confartigianato Lecce, associazione Pasticceri Salentini e Coldiretti Lecce. La tre giorni è stata presentata lo scorso martedì nella sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce alla presenza dei rappresentanti dell’ente camerale Commercio Alfredo Prete, del presidente della Cea CosimoPierri, del direttore di Coldiretti Lecce Giuseppe Brillante, del presidente di Confartigianato Luigi Derniolo, del sindaco del Comune di Salve Vincenzo Passasseo, del sindaco del Comune di Morciano di Leuca Luca Durante e la responsabile del settore Comunicazione Cea Valeria Carlucci. Ma anche e soprattutto i piccoli alunni dell’istituto comprensivo di Salve-Morciano.

La manifestazione punta ad una diffusione sempre maggiore del settore dell’apicoltura in quanto ambasciatore del nostro patrimonio culturale, ambientale e storico. Nonostante il miele ed i suoi derivati abbiano notevoli proprietà organolettiche e benefiche, infatti, la consapevolezza circa il loro utilizzo e il consumo sulle nostre tavole non sono ancora sufficientemente diffusi. Ecco perché “Un giorno con la Regina” è stato pensato perché possa arrivare sia ai più piccoli, ma anche agli adulti, che siano addetti ai lavori o semplici consumatori. L’evento si compone di vari momenti: in primis, il concorso culinario “Ricette di Classe” pensato e rivolto agli alunni delle scuole primarie. Questi si occuperanno di formare dei gruppi, ognuno dei quali dovrà individuare una ricetta tipica che abbia come ingrediente principale il miele e realizzarla, assieme all’aiuto di insegnanti e genitori. Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria tecnica e premiati durante la serata conclusiva dell’evento.

Numerose le attività in programma. Le mattine dell’1 e del 2 dicembre vedranno lo svolgersi di percorsi tematici interattivi, creati dalla segreteria del Cea Posidonia all’interno dell’affascinante cornice di Palazzo Ramirez a Salve. I destinatari di questi percorsi tematici saranno i bambini frequentanti le terze, quarte e quinte classi elementari dei comuni di Salve e Morciano di Leuca mentre, durante il pomeriggio di venerdì 2 dicembre, lo stesso percorso sarà rivolto ai bambini appartenenti agli istituti scolastici di alcuni comuni limitrofi. Il percorso si costituisce di tre momenti, in ognuno dei quali la dottoressa Daniela Caretto, iscritta all’albo degli esperti di analisi sensoriale del miele, e l’apicoltrice Daniela Margarito illustreranno le fasi legate alla vita delle api e alla produzione del miele in tutte le loro sfaccettature.

Nella prima sala verranno illustrate le attività delle api in rapporto all’ambiente, al loro ciclo biologico e ai loro prodotti, con un interessantissimo momento di interazione durante il quale i ragazzi impareranno a degustare il miele. Nella seconda fase del percorso tematico, invece, verrà trattato l’argomento dell’interazione tra l’uomo e questi piccoli esseri operosi e, quindi, anche dell’attività dell’apicoltore come “pastore delle api”: colui che si prende cura di loro, assicurando un certo benessere per riceverne in cambio il frutto del loro lavoro. Nell’ultima fase di questo percorso, sono previsti dei veri e propri laboratori di manualità che consentiranno ai partecipanti di divenire ancora una volta parte attiva del percorso stesso, tramite la realizzazione di piccoli manufatti, legati o meno al mondo dell’apicoltore.

La mattina di sabato 3 dicembre, invece, presso l’azienda “Leuca Piccola” di Barbarano (frazione di Morciano di Leuca), avrà inizio il workshop “Una vita da ape”, rivolto non solo agli appassionati, ma anche ai semplici consumatori di miele. Un apicoltore esperto approfondirà gli argomenti riguardanti la tecnica di allevamento e di produzione del miele. I partecipanti avranno così modo di apprendere e, al contempo, osservare l’apicoltore all’opera durante la visita in apiario (sito dove risiedono le famiglie di api). Il secondo momento del workshop, invece, si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Morciano di Leuca e riguarderà un aspetto molto affascinante del miele, ovvero l’analisi sensoriale. Sarà sempre la dottoressa Daniela Caretto a guidare i presenti verso l’utilizzo di tutti e cinque i nostri sensi nella degustazione del miele, approfondendo quelli che sono i valori nutrizionali e organolettici di questo prodotto. Al termine del workshop, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno nuovamente presso Palazzo Ramirez con l’esposizione dei piatti realizzati dagli alunni delle scuole primarie coinvolte nel progetto. La giuria tecnica, composta da alcuni componenti dell’associazione Pasticceri Salentini, valuterà ogni singola ricetta per decretare e premiare i vincitori dell’edizione 2016 del concorso “Ricette di Classe”. La serata si concluderà con la degustazione di prodotti lattiero caseari abbinati all’ingrediente principe dell’evento, il miele, realizzati da alcune aziende del territorio: “Leuca Piccola” di Barbarano, “La Lattoria” di Gagliano del Capo e “Apicoltura Margarito” di Racale.