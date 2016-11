SBV Galatina – Arrè Formaggi Turi 3-2, astinenza finita: la SBV incassa una vittoria da due punti

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA(Lecce) – Muove la classifica la Salento Best Volley , assapora il gusto della vittoria e cancella nella colonna punti lo zero che la inchiodava all’ultimo posto unitamente al Turi e al Ruffano.

Non è stata una gara in discesa, tutt’altro: nonostante i ragazzi del Presidente Panico si siano portati in vantaggio per 2-0, hanno pensato di impregnare la partita di quel phatos che scatena adrenalina, timori, pause , gioco scontato. Risultato 2 set pari e vittoria da giocarsi al tie-break.

Al via le due squadre si presentano con i sestetti previsti : per il Turi il neo allenatore Paolicchio si affida alla diagonale Sanitate-Petronio, ai laterali Porfido e Colapinto, a Galdi e Caponio centrali e al libero Di Brindisi.

Mister Monaco , ancora orfano di Colazzo e Duma, risponde con Giannotta al palleggio e Vantaggio opposto, alle bande Calso e Giannini, Rossetti e Persichino al centro, libero Apollonio.

Primo set di marca blu-celeste con continue iniziative rintuzzate dalla compagine turese , ma le ricostruzioni di gioco da parte dei locali portano ad un break a loro favore di due-tre punti, che rimane conservativo fino al 25-22 finale .

Giannotta non da punti di riferimento agli ospiti: chiama sovente all’attacco Calso (5 punti e due muri) e Giannini(4 punti ), mantiene in stand-by il suo opposto Vantaggio con poche distribuzioni ed si affida ai centrali che toccano numerosi palloni a muro.

Il secondo set vede una SBV più concreta: Vantaggio comincia ad essere coinvolto più spesso nelle finalizzazioni, i centrali sono più agressivi Giannini e Calso mantengono il loro standard , Apollonio in regia difensiva è più che attivo e si va sul 2-0 col punteggio di 25-19.

Poi, nei due set successivi, quella che viene definita paura di vincere attanaglia la squadra locale: ricezione inguardabile, indecisioni in zone di conflitto, attacchi privi di velocità che determinano murate secche. C’è da dire che il Turi è più presente in queste fasi e si avvale di un opposto Atene, molto determinato, che ha ben sostituito il titolare Petronio: i due centrali Galdi e Caponio sfruttano alla grande il turno di servizio ed infilano due serie di break di 5 punti chiudendo terzo e quarto set sul 25 a 17 e 25-18 per i loro colori.

Tutto viene rimandato al tie-break.

Si gioca punto- punto fino al 9-8 per SBV ,poi un allungo dei padroni di casa con un muro di Giannini ed uno splendido ace al servizio di Davide Giannotta porta il punteggio sul 11-8. Gli ultimi attacchi sono di Vantaggio chiamato ripetutamente in causa dal suo palleggiatore: prima un pallonetto che tocca il nastro e mette fuori causa la difesa barese, poi un attacco punto in diagonale per il 14-11.

Ultimo sussulto del Turi con Atene (14-12), quindi doppio affondo di Vantaggio ,il primo difeso, il secondo , con un mani e fuori chiude la gara a favore della Salento Best Volley.

C’è gioia per i ragazzi di mister Monaco , festeggiato a lungo sul parquet, ma anche consapevolezza che si è rischiato molto, peraltro in uno scontro salvezza determinante ai fini del campionato.

La risalita comincia con questa profonda boccata d’ossigeno ma , soprattutto, con la consapevolezza di non dover accusare black out mentali : non si pretenderà certo di vincere domenica contro la corazzata Tricase sul suo campo, ma evitare pause deleterie servirà ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità tecniche. Poi…….quel che sarà …sarà.

SBV GALATINA-ARRE’ FORMAGGI TURI 3-2 (25/22,25/19,17/25,18/25 ,15/12)