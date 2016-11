Renato Mazzoncini: “Giovani talenti come volano di cambiamento”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – L’AD di FS, Renato Mazzoncini, ha di recente presentato il nuovo piano industriale, che porterà alla creazione di 210 mila posti di lavoro in 10 anni. Grazie a questo ambizioso progetto, dunque, sarà possibile allargare il mercato del lavoro e sfruttare le idee e le capacità dei giovani neo-laureati: merito soprattutto dei piani di Ferrovie dello Stato relativi alla mobilità integrata globale che, stando ai programmi a cadenza decennale, dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro che i giovani del nostro Paese potranno sfruttare a proprio vantaggio.

Alla ricerca di talenti

Il fatto che il piano industriale reso noto da Renato Mazzoncini porterà all’assunzione di tantissimi giovani non rappresenta di certo un’eccezione alle politiche dell’azienda. E non è un caso che Ferrovie dello Stato sia costantemente alla ricerca di nuovi talenti, ponendo grande attenzione allo scouting. Parliamo, nello specifico, dell’FS Competition: come spiegato dall’ad di Ferrovie, si tratta di un vero e proprio programma di recruiting destinato ai giovani laureati con diverse competenze. Proprio per questo, non stupisce che Ferrovie dello Stato sia la prima azienda nel cuore e nelle ambizioni dei laureati: Mazzoncini, infatti, ha sottolineato con orgoglio la prima posizione di FS nel Best Employer of Choice 2016, ovvero la classifica delle aziende più desiderate dai giovani in possesso di una laurea.

Come verranno creati i nuovi posti di lavoro?

Mobilità integrata globale significa, innanzitutto, potenziamento delle infrastrutture e delle tratte ferroviarie. Il che, a sua volta, si traduce in un semplice risultato: migliaia di posti di lavoro che non includeranno solo gli operai addetti alla creazione delle nuove infrastrutture, ma anche diverse altre figure professionali legate alla promozione e al digitale, come ad esempio gli esperti di logistica e di progettazione di architetture online. Stando alle prime stime, dunque, saranno circa 210.000 i posti di lavoro che potranno essere generati dal piano di Ferrovie dello, anche per via di una possibile fusione in FS di Anas , che si occupa di infrastrutture stradali.

Piano industriale FS: scopriamolo insieme

Vale dunque la pena approfondire il discorso su questo piano strategico che, oltre a garantire diverse assunzioni, si pone degli obiettivi davvero interessanti. Come dichiarato dallo stesso Mazzoncini, infatti, Ferrovie dello Stato ha come obiettivo quello di potenziare le infrastrutture ferroviarie della nazione, integrarle efficacemente con quelle stradali e creare servizi di mobilità integrata, favoriti da piattaforme digitali costruite ad hoc. Inoltre, grazie ai lavori che verranno intrapresi, anche l’Italia potrà vantare stazioni all’avanguardia, hub intermodali e centri di servizi al viaggiatore e al cittadino.