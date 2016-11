Referendum, incontro de La Puglia in Più. Stefàno: “Abbassare i toni e promuovere voto consapevole”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Abbassiamo i toni, vogliamo promuovere un voto libero e consapevole”: a dirlo il senatore e presidente de La Puglia in Più Dario Stefàno, che sul referendum costituzionale del 4 dicembre ha lanciato provocatoriamente qualche tempo fa i Comitati del “So”.

L’appuntamento è per domani, giovedì 1 dicembre, alle ore 19:30, presso l’Hotel Risorgimento di Lecce. Si tratta di un incontro per affrontare nel merito i contenuti della riforma, approfondire le modifiche del testo e promuovere, in vista del referendum di domenica prossima, “un voto consapevole e libero dalle strumentalizzazioni”, come si chiarisce in una nota.

Durante la discussione, accanto al presidente del movimento Dario Stefàno, che farà gli onori di casa, interverranno Carlo Fusaro, docente di Diritto elettorale e parlamentare presso l’Università di Firenze per sostenere le ragioni del SI’ e Gianluigi Pellegrino, esperto di diritto amministrativo e opinionista per il Gruppo L’Espresso che sosterrà le argomentazioni a favore del NO. L’incontro sarà moderato da Francesco Gioffredi del Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Quando con il mio collega Luciano Uras abbiamo lanciato la provocazione dei ‘Comitati del SO’ – afferma Dario Stefàno – volevamo rimettere il dibattito sui binari dei contenuti, isolandolo da strumentalizzazioni dannose, per permettere ai cittadini di conoscere davvero le modifiche e fare, di conseguenza, una scelta consapevole, una scelta libera e ‘di testa’ sul futuro della nostra Carta Costituzionale”.

“Il referendum – conclude Stefàno – è per definizione uno spazio di espressione tutto dedicato ai cittadini. Per questo vogliamo offrire la possibilità di recarsi al voto con una piena consapevolezza del valore dell’appuntamento. Con il movimento, abbiamo organizzato numerose iniziative di approfondimento nei territori, proprio come questa, con l’orizzonte già fissato a lunedì 5 dicembre, data in cui si dovrà riprendere in mano il bandolo della matassa per continuare a lavorare al rilancio di un progetto politico di un centrosinistra unito e plurale, unico baluardo contro i nuovi populismi e le correnti xenofobe e razziste che si stanno facendo strada in un Paese già troppo lacerato e diviso dalla crisi”.