Nardò, c’è il bando per le scuole di via Marzano: “Vicina la fine del prefabbricato”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – C’è tempo sino al 20 dicembre per partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione del plesso scolastico di via Marzano, destinato a scuola dell’infanzia e scuola primaria, “che sostituirà il vecchio e ormai inadeguato prefabbricato”, come si spiega in una nota dell’amministrazione comunale.

Possono presentare un’offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità stabilite dalla legge, dal bando, dal disciplinare e dalla restante documentazione di gara. L’importo dei lavori è di 2.060.400 euro.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Nardò entro e non oltre le ore 12 di martedì 20 dicembre 2016. La prima seduta pubblica della commissione di gara è fissata alle ore 15 del 21 dicembre presso gli Uffici dell’Area Funzionale n. 1 in via Volta n. 47.

Al link https://goo.gl/tSBeBP del sito www.comune.nardo.le.it è possibile consultare gli altri particolari della procedura di gara e scaricare il bando e il disciplinare di gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici dell’Area Funzionale n. 1 (tel. 0833 838202, fax 0833 651333, mail nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it, pec lavoripubblici@pecnardo.it, sito web http://llpp.nardo.puglia.it).

Proprio sul caso delle scuole di via Marzano sono intervenuti nei giorni scorsi Nardò Bene Comune e il Movimento Cinque Stelle.

Per NBC il trasferimento di uffici pubblici nei locali dell’ex tribunale, “idea apparentemente condivisibile”, si sarebbe rivelato, invece “uno scoop buono solo nei propositi” che avrebbe provocato tante perplessità tra insegnanti e genitori dei bambini dell’istituto di via Marzano, in quanto “vane si sono rivelate le speranze di un trasferimento” della scuola proprio nella struttura che, in questi giorni, l’amministrazione ha destinato ad uffici comunali. “L’unica sede pronta, in buone condizioni, per spostare lì fin da subito i bambini e gli insegnanti per la loro sicurezza”, la loro puntualizzazione.

Per gli esponenti pentastellati Marco Indraccolo e Cristian Casili il rischio derivante dalla demolizione e successiva ricostruzione della scuola di via Marzano è che “il nuovo edificio ospiti, per il suo primo anno di vita, solo qualche nuova prima classe poiché, per mancanza di rigenerazione, non possiederà più quelle di classe superiore”. Il timore evidenziato è quello della “scomparsa definitiva del terzo Polo, secondo per numero di alunni iscritti”, con il conseguente “indebolimento dei servizi per la pubblica istruzione a scapito dell’intera collettività neretina”. I due esponenti M5S hanno altresì sottolineato come sul tema esista una richiesta dei genitori, trasmessa lo scorso 14 novembre, per l’istituzione di un tavolo tecnico che promuova una progettazione partecipata. Una istanza, a loro dire, “meritevole di accoglimento”.