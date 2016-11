Animali randagi, sarà eliminata la multa per chi li nutre. Guido: “Errore di trascrizione nel regolamento”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Chi nutre i cani e i gatti randagi potrà ancora continuare a farlo. A rassicurare i volontari e non solo che si adoperano per il sostentamento e il benessere degli animali a 4 zampe in città, in rivolta in seguito all’aggiornamento del regolamento di Polizia urbana denominato “Norme per la Sicurezza Urbana e la Qualità della Vita” approvato con la delibera di Consiglio n.99 dello scorso 23 novembre, è l’assessore comunale alle Politiche ambientali Andrea Guido,

“Per quanto riguarda cani e gatti si è trattato di un refuso, un errore di trascrizione” si legge nel post pubblicato ulla sua pagina Facebook. Il divieto di somministrazione di alimenti, infatti, vale solo per animali selvatici e piccioni. In elaborazione in queste ore dagli uffici è l’emendamento al Regolamento di Polizia Urbana che sarà sottoposto alla prossima riunione del Consiglio Comunale che elimina la multa per i trasgressori. “L’art.17 che dispone il divieto di somministrare qualunque tipo di alimento a uccelli selvatici, a piccioni e a cani e gatti presenti allo stato libero sul territorio comunale è in realtà frutto di un refuso. Si tratta di un semplice errore di trascrizione da precedenti fonti ormai superate. – rassicura Guido – Possono dormire sonni tranquilli tutti gli amici volontari che si adoperano per il sostentamento e il benessere delle colonie feline e dei cani collettivi. Il nostro Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali adottato lo scorso 2013 prevede e impone unicamente che chiunque si adoperi per il sostentamento di questi animali d’affezione è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente”.