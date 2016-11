A Nardò la scuola diventa digitale. Il coding approda tra i banchi con il progetto “Settimana del Pnsd”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Piccoli programmatori crescono. Con giochi, attività didattiche e laboratori il mondo del coding approda tra i banchi di scuola a Nardò. Si è conclusa questa mattina la prima fase dell’innovativo progetto del Miur intitolato“Settimana del Pnsd” (Piano nazionale scuola digitale) a cui hanno aderito le classi della scuola primaria del Polo 2 “Renata Fonte” di Nardò.

Negli ultimi giorni gli allievi dell’istituto scolastico hanno partecipato ad una serie di eventi, finalizzati ad immergerli nel mondo digitale, tutti documentati da una serie di clip che comporranno il video finale con cui parteciperanno al concorso #ilmioPNSD lanciato dal progetto nazionale.

L’iniziativa mira ad insegnare alle nuove generazioni cosa sia e come si realizzi il coding, ovvero la stesura di un programma realizzato creando quelle sequenze di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior parte delle meraviglie digitali che usiamo quotidianamente.

Nel futuro imparare a programmare sarà per i più piccoli come imparare a leggere e scrivere, visto che ci si avvia verso un avvenire sempre più digitale. Inoltre la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività.

L’approccio con questo mondo, complesso ma innovativo, è partito per i piccoli studenti neretini con laboratori di coding realizzati con giochi unplugged (Cody Roby, Bee-Bot e Doc Robottino) e interattivi attraverso code.org. Poi è stata la volta della “Google presentazione” di un progetto intitolato “All about Christmas” realizzato dalle classi della scuola primaria di via Bellini insieme ai compagni spagnoli della “Escola Puiggraciòs La Garriga” di Barcellona attraverso l’uso di una piattaforma e-twinning.

Infine questa mattina si è tenuto lo “Show & Tell”, evento a cui hanno preso parte anche l’assessore comunale alla pubblica istruzione Daniela Dell’Abate e il consigliere comunale Antonio Tondo, durante il quale i piccoli studenti si sono trasformati in veri e propri tutor dei genitori a cui hanno illustrato il PNSD e, con una dimostrazione pratica,alcune attività di coding. Le tre iniziative sono state documentate per la realizzazione del video finale, con cui la scuola parteciperà al concorso che mette in palio un premio finalizzato all’acquisto di hardware e strumenti utili per la didattica. Ma non finisce qui.

Dal 7 al 15 dicembre le classi parteciperanno alla “Settimana internazionale dell’ora del codice”, anch’essa iniziativa inserita nel progetto promosso dal Miur. L’Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un movimento globale nato nel 2013 negli Stati Uniti per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un’ora di programmazione.

L’obiettivo è quello di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione di processi e per sviluppare il pensiero computazionale, le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.