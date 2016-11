Pharma Volley Giuliani Bari torna con un punto dalla battaglia di Manfredonia

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Pharma Giuliani Bari porta via un punto dalla “battaglia” di Manfredonia. La squadra di casa la spunta al tie-break dopo due ore di gran gioco.

Pharma Volley Giuliani Bari torna con un prezioso punto dalla difficile trasferta di Manfredonia. Quello di sabato al PalaDante è stato un pomeriggio di grande pallavolo che ha visto sfidarsi due squadre che non reciteranno un ruolo da comparse nel girone H di B2 femminile. E’ stata la Volley Sebilot Manfredonia a spuntarla al tie-break (3-2), dopo due ore all’insegna dell’intensità e dell’equilibrio con una Pvg gagliarda fino al terzo set, poi un quarto parziale da incubo e qualche errore di troppo nel finale fanno pendere l’ago della bilancia in favore delle daune, che per una volta infrangono la tradizione sfavorevole contro Binetti e compagne. Le capolista Cerignola ed Asem vincono il sesto incontro e, insieme a Castellana (a -1) allungano ancora il distacco sulle inseguitrici; Pvg resta settima esattamente al centro della classifica, con un solco di sette punti che la dividono dal gruppo di testa da colmare nelle prossime settimane.

La partita

Coach Delli Carri schiera la diagonale palleggio-opposto composta da Mileno-S. Liguori, in banda R. Liguori e Barbaro, al centro Padula (anche se giocherà quasi tutto l’incontro Carrisi) e Vinciguerra, libero Latorre; per Castillo c’è Campanella in cabina di regia, Cariello opposto, centrali Bottiglione e Cesario, laterali Binetti e Montenegro, Rinaldi libero.

Non c’è tempo per studiarsi, le due squadre si conoscono benissimo e se le danno a subito di santa ragione. Muro e pallonetto di Bottiglione per l’1-5 iniziale. Si apre la sfida tra la difesa barese e le gemelle Liguori che reggono sulle proprie spalle il peso del gioco foggiano. Binetti mette a terra la palla dell’8-6. Le centrali baresi si fanno rispettare sotto rete, spezzando l’equilibrio del set: prima muro di Bottiglione, poi fast di Cesario (14-17). Mano-fuori e colpo smorzato di Montenegro, aumenta il vantaggio (14-19). Ace di Barbaro, ma le ragazze di Castillo sono concentrate con un gioco fluido ben orchestrato dalla regia di Daniela Campanella: colpi vincenti di Cariello e del neo-acquisto Pvg: 20-23. Lotta fino in fondo Roberta Liguori accorciando il gap: 21-23. Una straripante Montenegro in pallonetto e l’attacco out di S. Liguori portano al 21-25 conclusivo.

C’è Carrisi per Padula in campo nel secondo parziale, aperto dall’ace di Mileno e dal primo tempo della centrale subentrante: 4-0. Binetti (10 punti per lei così come per le compagne Cesario e Cariello) in diagonale sancisce il 5-5. Manfredonia è rientrata in campo con un piglio più deciso, è 8-6 al primo time out. Fast di Cesario e diagonale di Montenegro – top scorer Pvg con 15 punti – per l’11-9. Il libero barese è un muro invalicabile, salva ogni palla possibile, volando dentro e fuori dal campo e attirando su di sé le imprecazioni del sempre corretto pubblico di casa. Ma anche il muro di casa fa il suo dovere contro gli attacchi di Binetti, Cariello e Montenegro. Si gioca punto a punto fino al 18-18. Bisceglia prende il posto di una spenta Barbaro; Castillo cambia la diagonale inserendo Mercanti e Fantinel. Fast dolorosa di Vinciguerra e pallonetto di Mileno per il 22-20. Due errori baresi fanno il resto, Vinciguerra chiude il set sul 25-22.

Nel terzo set Pharma Giuliani fa la differenza in battuta con 5 ace realizzati: il primo arriva da Roberta Bottiglione (autrice di ben 13 punti) per il 4-4. Stavolta va avanti Pvg fino al 7-8. Lunghi scambi e difese in bella mostra allungano i tempi del match. Gran colpo in parallela di Montenegro che bissa con un servizio vincente (14-14). Pallonetto di Stefania Liguori per il 16-16. Rientra in campo Martina Fantinel e arrivano due servizi vincenti consecutivi di capitan Binetti (18-20). Pipe ancora della schiacciatrice molfettese, cui segue l’ennesimo ace di Cesario (20-23). Mileno e S. Liguori provano la rimonta, ma un attacco potente di Montenegro e un primo tempo vincente di Bottiglione zittiscono i tifosi di casa (22-25).

La quarta frazione per i tifosi baresi è il capitolo della sofferenza. Cariello e compagne non trovano mai il bandolo della matassa, mettendo a segno il primo punto sul 6-1. Le Liguori e Barbaro fanno il bello e il cattivo tempo: 11-3. Muro di Cesario e pallonetto di Montenegro; Pvg risale fino al 14-9. Ancora Roberta Liguori e ace di Mileno per il 18-10. La gemella mancina sfonda il muro e colpisce in parallela: 21-15. Tre colpi vincenti di Ilaria Barbaro per sancire uno schiacciante 25-15.

La paura di dilapidare il buon lavoro fatto finora serpeggia sugli spalti ospiti. Castillo cerca di spronare le sue atlete che tornano in campo con spirito rinnovato. Sono ancora le centrali a condurre la carica: 1-4. Mano-fuori di Cariello (3-5). Con una fast di Vinciguerra e un attacco di R. Liguori, Manfredonia agguanta il pari (6-6). E’ ancora una volta S. Liguori a guidare le compagne verso il vantaggio che si rivelerà decisivo: 11-8. Due errori Pvg lasciano campo aperto alle ragazze di Delli Carri che con Barbaro sigillano il tie-break sul 15-9.

Il commento del patron Pierluigi Patruno a fine gara: “La strada intrapresa dalle ragazze è quella giusta. Ora più che mai è il momento di concentrarsi sul lavoro e sudare in ogni allenamento tenendo la massima concentrazione. Lasciamo da parte i curricula sportivi e onoriamo lo sport. Complimenti alle ragazze e al nostro staff!”

Per info e aggiornamenti sulle ragazze della Pharma Volley visitate il profilo facebook PVG Pharma Volley Giuliani – Asd Anderlini Triggiano e il sito internet della società