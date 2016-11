Nunzio Dell’Abate, “Le ragioni del mio No alla riforma costituzionale”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – A pochi giorni dal voto del 4 dicembre Nunzio Dell’Abate, Consigliere provinciale PD e Consigliere comunale a Tricase, rende nota la sua posizione sul referendum costituzionale. Il suo è un No deciso ad una riforma che attacca in maniera profonda la Costituzione italiana.

Sulla riforma costituzionale che la settimana prossima andremo a votare Lei ha espresso un fermo NO. Cosa critica a questo testo?

E’ un attentato alla sovranità popolare, alla competenza territoriale, al sistema dei contrappesi istituzionali, alla certezza del processo legislativo e alla garanzia della revisione costituzionale. In una parola il baratro dell’antidemocrazia e dell’accentramento dei poteri. Il tutto accentuato da un metodo violento di riforma di ben 47 articoli della Carta Costituzionale. E da una comunicazione suggestiva del quesito referendario.

Secondo Lei, quindi, con questa riforma non ci sarà alcuna eliminazione del bicameralismo paritario e nessuno snellimento nell’iter legislativo?

Tutto fumo negli occhi degli elettori. Non solo il bicameralismo non sarà superato, ma per di giunta i rapporti tra la Camera e il cosiddetto “Senato delle Autonomie”, come normati dalla riforma, produrranno confusione e conflitti. Con il risultato di un rallentamento dell’iter legislativo, proprio quello di cui il nostro paese non ha bisogno! Se c’è una cosa che questa riforma certamente farà, sarà di svuotare di poteri gli organi di garanzia e concentrare tutto nelle mani dell’esecutivo, nonché di privare i cittadini del sacrosanto diritto di eleggere i propri rappresentanti in Parlamento.

Ci spieghi meglio quali sarebbero i rischi per la nostra democrazia.

L’indebolimento del sistema delle garanzie con il depotenziamento del Senato, le nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale, infine il forte accentramento delle competenze normative in capo al Governo, produrranno l’effetto di sbilanciare il sistema dei cosiddetti contrappesi.

In molti ritengono che i sostenitori del No in realtà non abbiano alcuna intenzione di cambiare il Paese e che il loro obiettivo sia quello di lasciare tutto invariato. Immagino Lei non sia d’accordo con questa affermazione.

Per nulla. Le riforme si fanno, e prima ancora si condividono, per migliorare e migliorarsi, non per stravolgere pericolosamente l’intero assetto istituzionale della Nazione. Non mi sembra che le motivazioni addotte dai sostenitori di questo tipo di cambiamento abbiano fatto breccia. Anche il cavallo di battaglia dell’abbattimento dei costi della politica non ha retto di fronte alla verifica che si tratta di ben poca cosa a scapito della riduzione degli “spazi di democrazia”. A questo punto, sarebbe stato più opportuno ridurre il numero dei parlamentari o ancor meglio i costi della macchina amministrativa.

Cosa augura all’elettore che si reca alle urna?

“Di diventare il cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo” (Cit. Gandhi).