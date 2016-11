Nardò, Foglia Manzillo:” Cammino altalenante in casa, ma decisamente buono in trasferta. Cerchiamo continuità”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Il tecnico granata Antonio Foglia Manzillo appare disteso dopo il pareggio del Toro a San Severo e analizza la gara, nel post match, con la giusta serenità.

“Il pareggio è giusto – sostiene l’allenatore del Nardò – abbiamo rischiato pochissimo ma, d’altro canto, non eravamo reattivi come al solito; nella ripresa ci siamo dimostrati più propositivi, facendo circolare più velocemente il pallone. Anche noi abbiamo avuto delle mezze occasioni, così come i nostri avversari. Lo 0-0 finale credo che rispecchi l’andamento della gara. Il San Severo mi ha fatto un’ottima impressione benché in attacco fosse sprovvisto di punte di peso: c’era Florio che è un centrocampista, Lariola che ha fatto ciò che ha potuto e l’ho visto molto bene, ma secondo me se i giallogranata a dicembre ingaggeranno una o due punte potranno dire la loro in chiave playoff“.

“Il cammino da quando sono allenatore del Nardò – ammette Foglia Manzillo –è un po’ altalenante. In casa non sempre abbiamo fatto bene; in trasferta invece ci siamo espressi sempre su buoni livelli. Stiamo cercando la continuità ma credo che nel complesso abbiamo svolto un buonissimo lavoro. Noi non dobbiamo vincere il campionato, sono altre le squadre che in tal senso hanno compiuto sacrifici superiori ai nostri. Cercheremo di disputare un buon torneo, di crescere ulteriormente e di colmare qualche lacuna con l’arrivo del mercato dicembrino“.

Oronzo Cristian Guarino