Disapprova la relazione della figlia, colto da un raptus investe e picchia il fidanzato 22enne: arrestato

NARDO’(Lecce) – Da tempo disapprovava la relazione sentimentale di sua figlia con un giovane più grande di lei, tanto che la questione aveva creato non pochi dissapori in famiglia. Una situazione che a lungo andare l’ha portato all’esasperazione, fino a ieri pomeriggio, quando, forse colto da un raptus improvviso, ha deciso di risolvere il problema con metodi estremi e violenti.

Sono scattate le manette nel pomeriggio di ieri per C.P., un 55enne già noto alle forze dell’ordine originario di Lecce ma residente a Nardò, dove è piuttosto noto per via dell’attività di cui è titolare, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe volutamente investito il fidanzato della figlia, un 22enne del posto, per poi inveire con violenza su di lui aggredendolo con calci e pugni.

Tutto è accaduto intorno alle 14 di ieri in una delle vie del centro di Nardò. A raccontare agli agenti del commissariato locale, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, quanto gli fosse accaduto è stata proprio la vittima della brutale aggressione. Stando al suo racconto, il 22enne è stato raggiunto alle spalle dal 55enne, che viaggiava a bordo della sua auto, mentre transitava a piedi nelle vicinanze di un distributore di carburante. Alla vista del giovane, l’automobilista avrebbe volutamente accelerato nella sua direzione, prendendolo in pieno con la parte anteriore destra del veicolo.

Il colpo è stato molto forte, tant’è che il giovane, dopo essere caduto rovinosamente sull’asfalto, non è riuscito a rialzarsi da terra. Questo ha dato al 55enne il tempo di scendere dall’auto e raggiungerlo. Invece di aiutarlo, però, l’uomo avrebbe cominciato ad infierire sul malcapitato colpendolo con calci e pugni alla testa. Non contento, tra un colpo e l’altro, l’avrebbe anche sollevato di peso e sbattuto per terra più volte. L’aggressore ha continuato a picchiare il giovane per un po’, poi d’un tratto è rimontato in auto ed è andato via lasciando il ragazzo per terra ferito.

Subito soccorso da numerosi passanti, una volta ascoltato dalla polizia il 22enne è stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dove è tutt’ora ricoverato. I medici gli hanno riscontrato la frattura del bacino, per cui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non essendo ritenuto in pericolo di vita, il 22enne è stato tenuto in ospedale sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo gli agenti, grazie anche alla dettagliata descrizione del veicolo e alla testimonianza del giovane, in breve sono riusciti ad intercettare l’aggressore. Per il 55enne è scattato l’arresto in flagranza. A spingerlo a compiere l’insano gesto, stando a quanto accertato dagli investigatori, è stato l’astio nutrito nei confronti della vittima, fidanzato della figlia adolescente, che disapprovava.