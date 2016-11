Agguato a Casarano, ancora gravi le condizioni del 41enne ferito a colpi d’arma da fuoco. Indagini serrate

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Rischia di perdere la vista e di rimanere paralizzato. Continua a lottare tra la vita e la morte Luigi Spennato, il 41enne vittima nella serata di ieri di un terribile agguato a colpi d’armi da fuoco che ha fatto ripiombare Casarano nell’incubo di una guerra criminale determinata dall’improvvisa interruzione di una “pax mafiosa” durata per anni.

Così ha inquadrato la situazione il Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta già in seguito all’efferato omicidio di Augustino Potenza, il 42enne freddato a colpi di kalashnikov da una coppia di sicari nel parcheggio di un ipermercato lo scorso 26 ottobre. Un fatto, questo, che ha subito fatto pensare ad un ritorno al passato della criminalità organizzata, un salto indietro ai tempi in cui gli omicidi erano all’ordine del giorno e si sparava con il chiaro intento di uccidere. Così come è stato per Potenza, appunto, ma anche per Spennato, che si è salvato solo per miracolo.

Il 41enne è stato raggiunto dai killer ieri sera intorno alle 21 mentre si trovava seduto in auto di fronte alla sua abitazione situata nella periferia di Casarano, in contrada Madonna della Campana. I sicari, almeno due, avrebbero atteso che rientrasse a casa e sono entrati in azione, cogliendolo alla sprovvista. Tredici in totale sono i colpi sparati a Spennato, raggiunto dai proiettili di un kalashnikov e di un’altra arma corta, probabilmente una pistola, alla testa e all’addome.

Stando a quanto accertato dagli investigatori, il colpo in testa, quello che da solo avrebbe potuto rivelarsi fatale per la vittima, è stato esploso lateralmente all’altezza della tempia. Il proiettile ha colpito la zona temporale del cervello, attraversandolo proprio all’altezza degli occhi. Per questo motivo i medici sostengono che il 41enne molto probabilmente perderà la vista. Gli altri proiettili invece l’hanno raggiunto alla schiena e questo dopo che in pochi attimi, forse resosi conto di quanto stesse accadendo, si è accovacciato su se stesso cercando per quanto possibile di sottrarsi all’agguato, ma invano.

I rilievi balistici realizzati dai carabinieri della scientifica e i successivi risultati delle analisi sui bossoli recuperati sul luogo dell’accaduto, spediti a Roma, potranno rivelare particolari preziosi sulla dinamica e sulle armi utilizzate. Condotto d’urgenza in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il 41enne si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, piantonato dai carabinieri.

Indagini serrate e controlli a tappeto in tutta la zona di Casarano e anche in provincia sono stati realizzati nelle ultime ore e andranno avanti ancora. Al momento l’ipotesi più probabile è che quanto accaduto a Spennato sia collegato all’omicidio di Potenza soprattutto in considerazione del legame tra i due e dei tanti punti in comune nelle vicende del loro passato criminale e giudiziario, oltre alle numerose analogie riscontrate tra i due terribili fatti di sangue.

Entrambi considerati vicini al clan Di Emidio, sono stati prima accusati e poi assolti per i ruoli che avrebbero avuto negli omicidi dei componenti della famiglia Toma. Su Spennato pende ancora una condanna per una rapina commessa a Botrugno.

Tutti e due, però, negli anni avrebbero mantenuto un rapporto d’amicizia e si sarebbero rifatti una vita, l’uno come imprenditore l’altro trovando lavoro in una ditta di raccolta di rifiuti. Tanti punti di contatto, dunque, tra le loro vite, inclusa quella, la più tragica, di terminare nel mirino delle armi di spietati sicari mossi da un unico obiettivo: ucciderli.