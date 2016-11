[video] – Il ministro Delrio a Lecce: la rabbia dei lavoratori del gruppo Palumbo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Vivace protesta dei lavoratori del Gruppo Palumbo davanti alla Prefettura per la visita del ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Graziano Delrio.

L’esponente del governo Renzi ha partecipato a un incontro in Prefettura, assente il governatore Michele Emiliano. Per la Regione era presente l’assessore al Welfare Salvatore Negro. In sala, inoltre, amministratori, rappresentanti istituzionali, esponenti politici. Con Delrio il viceministro Teresa Bellanova e il prefetto Claudio Palomba che ha fatto gli onori di casa, ringraziandolo per il segnale di attenzione su una tematica attuale e sentita come quella dei trasporti e delle infrastrutture.

Intercettato dai giornalisti al suo arrivo in Prefettura e interpellato a proposito delle proteste che lo hanno accolto, ha detto: “Non dipende da noi la revoca dell’appalto per la realizzazione della ss275, ma da osservazioni molto pesanti fatte dall’Anac, era obbligatorio procedere in questa maniera, ci sono ricorsi in essere e non possiamo commentare ulteriormente”.

Nessuna parola è stata pronunciata quindi dal rappresentante del Governo Renzi su cronoprogramma o altro. Si attende il giudizio del Tar sulla richiesta di sospensiva della revoca dell’appalto, avanzata da una delle parti. I lavoratori hanno esposto uno striscione, con tanto di fischi e vibranti proteste, con una esplicita richiesta: “Non farti imbrogliare da Armani (numero uno di Anas, ndr) e nomina un commissario“. A garantire la sicurezza un fitto cordone di forze dell’ordine.

Su via XXV Luglio è stato chiuso il traffico: solo gli autobus cittadini hanno avuto la possibilità di transitare.

A proposito, poi, dell’altra questione calda in agenda, ovvero la situazione di Ferrovie sud est, l’acquisizione da parte di Ferrovie dello stato e i tanti disservizi registrati dall’utenza, Delrio ha chiarito che “con il commissariamento si sono garantite trasparenza e linearità. Le cose prima non funzionavano, adesso c’è la possibilità di un investimento sul trasporto pubblico locale”. Quanto al fatto che – come evidenziato da un giornalista – “ci sia un uomo della Lega nord come nuovo amministratore delegato”, Delrio ha precisato “di non conoscerlo”, “di non essere abituato a mettere becco nelle decisioni aziendali” e di non essere interessato alla sua estrazione politica o alla sua provenienza geografica. “Lo giudicheremo – ha sottolineato – dal suo operato”.

Delrio ha poi lasciato la Prefettura per partecipare a una iniziativa a sostegno del “sì” al referendum all’Hotel President.