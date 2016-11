Tranciano recinzione poi richiudono varco per ingannare i vigilantes: sfuma ennesimo furto di pannelli fotovoltaici

Share 0 Share 0 Share 0

SCORRANO (Lecce) – La tecnica è sempre la stessa, così come l’obiettivo finale: rubare quanti più pannelli fotovoltaici possibili. Il risultato, però, ancora una volta, non ha soddisfatto le aspettative dei ladri che, ostacolati dal sistema d’allarme e dalle guardie giurate subito entrate in azione, hanno dovuto abbandonare l’impresa con un pugno di mosche in mano.

Il tentativo di furto, l’ennesimo, ai danni di un campo fotovoltaico situato nelle campagne di Scorrano, in zona “Specchiulla”, è andato in scena nella serata di sabato. Ignoti l’hanno preso di mira per compiere una razzìa di pannelli, ma il loro piano è andato a monte. Per ben due volte i loro tentativi di intrufolarsi nel campo, sorvegliato da un sistema di videosorveglianza e da un allarme collegato a “La Folgore”, hanno fatto scattare la segnalazione alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privato intorno alle 20.

La pattuglia intervenuta subito sul posto ha perlustrato in lungo e largo la zona per accertarsi che fosse tutto al suo posto. Molto spesso può accadere che l’allarme si attivi per caso, ad esempio per il passaggio di animali, dando vita a falsi allarmi. In ogni caso, però, i controlli sono d’obbligo per non trascurare alcun fattore di rischio. Come è accaduto sabato sera, quando le due segnalazioni di intrusione non si sono rivelate per nulla casuali, anche se i ladri hanno provato a farle passare come tali.

Da un’accurata ispezione della recinzione, infatti, le guardie giurate si sono accorte che qualcuno era già riuscito a tagliare la rete che protegge il campo, grande circa un ettaro, creandosi un varco per poter accedere ai pannelli. Perché non desse nell’occhio, avevano anche provveduto a richiuderlo con del fil di ferro. Un tentativo che però non è passato inosservato.

Tant’è che per i ladri l’impresa è andata a monte, mentre le guardie giurate, dopo aver intercettato il tentativo di furto in atto, hanno trascorso l’intera notte a piantonare il campo scongiurando il pericolo che i malfattori tornassero in azione per proseguire il loro piano criminale.

Dinamica simile ma medesimo esito aveva avuto il colpo, anch’esso rimasto incompiuto, tentato in un altro campo fotovoltaico a Specchia nella serata dello scorso 21 novembre. In quell’occasione i ladri erano riusciti ad entrare e manomettere il sistema di videosorveglianza mandandolo in cortocircuito ma anche allora le guardie de “La Folgore” erano riuscite a mandare a monte i loro piani.

Immagine d’archivio