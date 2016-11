Tommaso Cauzo: “Diciamo No a una riforma nata senza alcun coinvolgimento delle forze politiche”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Manca ormai una settimana al 4 dicembre, giorno in cui gli italiani saranno chiamati a votare Sì o No alla riforma della nostra Costituzione. Questa volta a spiegarci le ragioni del No è Tommaso Cauzo, da sempre militante nel centrosinistra (PCI, PDS, DS e PD).

Perché, secondo Lei, è importante dire NO il 4 dicembre?

Rispondo con le parole di Piero Calamandrei: “La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica”. Nella nostra Costituzione c’è la nostra storia, il nostro passato, i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Al suo interno ci sono anche valori intrinseci, non sempre esplicitamente dichiarati, ma chiaramente desumibili: la persona, il lavoro, la dignità, la libertà e l’uguaglianza, la democrazia, l’etica, la legalità; non dimenticando, peraltro, che nella schiera dei valori vanno considerati anche i doveri e tra di essi emergono principalmente la solidarietà e la partecipazione attiva. Quando all’art. 1 si scrive che l’Italia è una “Repubblica democratica”, si dichiara una scelta e si evidenzia un valore: la democrazia.”

Altra questione riguarda la mancata partecipazione dei cittadini nella fase di elaborazione della riforma. Naturalmente questo aspetto doveva essere garantito dal maggior partito della “sinistra”. Partecipazione, condivisione, collegialità sono mancate, disattese. Eppure lo statuo del PD indica chiaramente gli strumenti democratici di confronto/ascolto. Nello specifico l’articolo 2, punto 5, alle voci b, c, d, f, g,… indica quale doveva essere il contributo degli iscritti nella formazione della proposta politica. Se non capovolgiamo la piramide decisionale a favore dei territori, dei circoli, per un partito che sia antenna democratica che percepisce, interpreta la volontà popolare, dove i gruppi dirigenti attuano quanto deciso dal basso, vedo seri pericoli per la democrazia. Ecco perché è importante respingere questa riforma votando NO.

Il fronte del Sì sostiene che è necessario modificare la Costituzione per dare una svolta al nostro Paese e farlo uscire dalla situazione di stallo in cui oggi si trova. Cosa non la convince di questa affermazione?

Ripresa del paese e riforma costituzionale sono cose diverse tra loro. Non sfugge a nessuno la necessità di riformare il paese, ma questo non deve significare allontanare i cittadini dalle istituzioni. In un paese in cui il lavoro è sempre più precario, dove non si perseguono politiche per ridurre realmente le disuguaglianze, sempre più evidenti, in campo economico e sociale è evidente che nessuna pseudo-riforma rilancerà questo paese. Oltre la riforma all’orizzonte non si vede nessuna ripresa consolidata. Occorrerebbe uscire dalla stagnazione con un grande piano di investimenti pubblici. Pensiamo al nostro territorio sismico per oltre il 40%, alla sua instabilità geologica. Servirebbero progetti di messa a norma decennali. Si rilancerebbe l’occupazione. Pensiamo ai tanti espulsi dal mondo del lavoro, alle soglie della pensione, alle nuove generazioni diplomate e laureate. Mortificate dopo decenni di sacrifici delle famiglie per farli studiare, dove l’unica alternativa che rimane è andarsene per riscattare la propria dignità. Qualcuno direbbe: dove trovare le risorse? Non possiamo far pagare sempre ai soliti. Allora la Sinistra dovrebbe trovare il coraggio di presentare un piano economico in cui la grande finanza speculativa, intoccabile, faccia finalmente la sua parte. Bloccando, per esempio, gli interessi sul debito pubblico per dieci anni. Risorse vive da destinare alla crescita, ponendo fine, una volta per tutte, alle sole politiche dell’austerità. Servirebbe una severa lotta all’evasione fiscale, ad una seria, e definitiva, riforma della burocrazia. Al recupero della legalità per intere zone del paese. Ecco perché ribadisco che è essenziale votare NO il 4 dicembre.

Altro tasto sul quale si preme molto è quello della governabilità. Lei come la vede?

È chiaro che le istituzioni hanno bisogno di stabilità. Condizione essenziale per programmare e realizzare progetti. Ma tutto ciò non può essere garantito da indistinte, o peggio, confuse “maggioranze sicure” a prescindere dai contenuti.

“Non si può continuare a privilegiare la governabilità sulla democrazia, soprattutto ora che il recente passato ha dimostrato che la riduzione della democrazia non assicura nemmeno una maggiore governabilità” (citando un noto costituzionalista).

Un ricatto da cui bisogna sottrarsi respingendo senza tentennamenti questa pessima riforma votando NO.

Secondo Lei questa è davvero l’ultima occasione per fare le riforme?

Non credo proprio. In parlamento sono stati presentati diversi disegni di legge per riformare e rendere più efficienti le istituzioni. Non c’è l’abisso oltre questa riforma, come qualcuno lascia intendere. Dobbiamo votare NO alla riforma per dire chiaramente che le soluzioni devono vedere i cittadini coinvolti in prima persona. Senza partecipazione muore la democrazia e ogni benevola forma di governabilità. Quella seria, non quella confusa ed indistinta di questo tempo indefinito. No, non c’è nessuna governabilità che possa avere la meglio sulla democrazia.

In conclusione, perché il 4 dicembre è importante non farsi ingannare dalle ragioni del Sì e votare NO?

Occorre votare NO perché non dobbiamo avere un Senato che sia nominato dalle regioni e non eletto direttamente dai cittadini. Oltre la beffa delle province mai cancellate – e di fatto trasformate in aree vaste/città metropolitane – dove il cittadino è stato cancellato da ogni forma di consultazione, dove però si eleggono “consigli provinciali” che gestiscono di risorse, tra pochi intimi. Occorre votare NO per battere ogni trasformismo politico. Non solo quello tra coalizione e coalizione, non solo quello tra partito e partito, soprattutto quello nello “stesso partito”. Non si può ridurre un sistema politico dove l’unica arte vigente è quella di salire sul carro del vincitore. Occorre tornare a conclamare esempio, occorre tornare a conclamare coerenza di comportamenti chiari e trasparenti. Questo serve alla nostra democrazia. Per questo è necessario, il 4 dicembre, andare a votare, votando NO a questa elitaria riforma costituzionale.