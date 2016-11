No alla Buona scuola: gli studenti sfilano per le strade neretine

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Si è svolto ieri mattina per le strade di Nardò un corteo di protesta contro la decadenza che ha colpito anche il settore scolastico. La manifestazione, promossa dal Blocco Studentesco, ha raccolto l’adesione di un nutrito gruppo di ragazzi , stanchi dell’inerzia delle istituzioni. Tricolore alla mano e condotti dal fulmine cerchiato hanno persorso le strade riaccendendo negli animi la voglia di cambiare le cose, da troppo tempo assopita.

“Tornare per le strade a manifestare il proprio dissenso verso le riforme inefficenti che hanno interessato il sistema scolastico e l’imperizia delle istituzioni verso tematiche di grande rilevanza i trasporti o l’edilizia, rappresenta un importante primo passo lungo la strada che ci porta ad un futuro diverso da quello che ci hanno preparato. Ci dipingono come giovani rassegnati, facilmente manovrabili e privi di sogni e aspettative: niente di più falso. Abbiamo sfilato per dire a gran voce – si legge in una nota diffusa dal movimento – che la nostra battaglia per riprenderci il futuro è in corso d’opera.”

“Strutture fatiscenti, solai pericolanti, riscaldamenti datati e spesso non funzionanti sono solo alcune delle annose questioni che ad oggi si ripresentano puntuali come il suono della campanella. A ciò va aggiunto il deprorevole stato in cui versa il servizio trasporti, con tutte le problematiche annesse che pendono sul capo dei pendolari. Non è da meno la pagliacciata messa in atto dal governo Renzi, propinata come riforma scolastica e di fatto preposta all’ annientamento della scuola pubblica e della formazione personale e umana degli studenti. Chiediamo che ogni questione venga risolta dalle autorità preposte – conclude la nota – mettendo fine al vergognoso stallo che da anni non fa che logorare l’istruzione.”