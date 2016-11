L’oroscopo per oggi domenica 27 novembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): E quel senso di leggerezza che nel tuo caso è dovuto a uno straordinario allineamento dei pianeti a tuo favore e alla consapevolezza che tutto è sotto controllo. Ami la solidità, la programmazione, e sapere che tutto è al suo posto, che tutto sta facendo il suo corso, ti da serenità. Famiglia, amici e parenti cui dedicare un pò del tuo tempo, oggi ti tocca.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Avrai voglia di uscire, se il tempo lo permetterà, comunque avrai voglia di riempire questa domenica ed evitare di essere vittima di impegni obbligati (tipo il pranzo dai suoceri o la visita alla zia che non vedi da mesi) che spesso, seppur doverosi, non ti lasciano la libertà che desideri. E tu non sei un amante dei ‘doveri’.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Sogni il giorno in cui potrai pensare solo per 24 ore, ma anche solo 15 ore, di essere solo al mondo, di non dover rispondere al telefono, dare spiegazioni, di non doverti preoccupare di e per qualcuno se non di te stesso. Se spegnerai il telefono forse questo potrebbe essere il tuo giorno. Hai bisogno di una pausa da tutto per ritrovare un pò te stesso.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Hai tante cose da fare, ma oggi i tempi li decidi tu. Con la calma e la lentezza necessari e d’obbligo almeno di domenica, riuscirai a portare a termine gli impegni presi. Venere ti renderà particolarmente dolce e amorevole… e poichè da cosa nasce cosa, sistema qua e sistema la, con il partner si può finire facilmente tra le lenzuola.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): È domenica ma tu non ti fermi. Anzi, oggi organizzerai una reunion con amici e colleghi fidati per mettere a fuoco qualche idea che potrebbe rivelarsi strategica per il tuo futuro professionale. Oggi potrebbe nascere un nuovo business.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Non andrà come avevi sperato. Forse un imprevisto, forse una serie di fattori sfavorevoli, certo è che potrebbe essere una domenica imbronciata, serena, ma non entusiasmante come vorresti per ricaricare le pile e affrontare al meglio il lunedì.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Domenica di passione, erotismo, sensualità e creatività. Domenica di tante risate tra le lenzuola, conferma di una intesa che supera ogni aspettativa. Ricordati anche di mangiare, dare una sistemata alla casa, e ricorda anche che domani è lunedì!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Sei così innamorato del partner che non riuscirai a dirgli di no sia se dovesse chiederti di andare in un centro commerciale, sia se dovesse chiederti di restare a casa per vedere le partite in TV. E se non è amore questo! Grande serenità, domenica casalinga in relax.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Qualche scaramuccia in famiglia non mancherà, i pranzi della domenica iniziano tutti con abbracci e sorrisi e poi il tasto dolente prima o poi si tocca e l’equilibrio si altera. Tieni duro, prima o poi loro andranno via o tu dovrai rientrare a casa tua.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Gli astri sono schierati e allineati dalla tua parte, anche non sei in splendida forma e forse non riuscirai a sfruttare al meglio il favore delle stelle. Non hai molta voglia di compagnia oggi, vuoi solo un pò di pace e silenzio.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Sei ambizioso, e tutto quello che fai è volto a raggiungere obiettivi precisi. Il rischio è però che strada facendo, tu possa perdere di vista le cose semplici, vere, quotidiane, che poi qualsiasi sia il tuo livello sociale o economico, sono sempre il senso vero della vita. Domenica di riflessione.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Domenica dedicata agli altri. Hai preso impegni precisi con amici e partner e anche se non hai molta voglia, non puoi tirarti indietro. Uno sforzo e un sacrificio per chi ami si può anche fare.