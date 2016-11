Lo chef consiglia: salsiciotto di pollo ai porri

Share 0 Share 0 Share 0

Ingredienti per 4 persone: 5g dragoncello, 40g funghi coltivati, 4g farina di mais, 400g porri, 400g petto di pollo, 130g pomodori maturi, 20g prosciutto crudo magro, 20g ricotta fresca di mucca, 6g di sale, 15g di scalogno, 15g tomato ketchup, 25g vino bianco da pasto (12 vol%).

Fase 1. Pelate e tritate lo scalogno e i funghi, unite il dragoncello e il vino, fate bollire per tre minuti. Aggiungete la farina di mais diluita in acqua fredda e bollite ancora per 1 minuto.

Fase 2. Passate al colino la salsa, aggiungete il tomato ketchup, la ricotta e frullate per 15 secondi. Salate la salsa e tenetela al caldo in una casseruola. Eliminate le prime foglie dei porri e la parte più verde, tagliateli in strisce di circa 1,5 cm. Cuocete in acqua bollente per 3 minuti scolate e raffreddate. Mettete 4 petti di pollo fra due fogli di plastica e batteteli fino a renderli molto sottili. Tagliate 4 fogli di pellicola da cucina di 25cm per lato, su ognuno mettete una fetta di prosciutto ed un petto di pollo.

Fase 3. Sbollentate per 10 secondi i pomodori, pelateli, tagliateli in 6 e privateli dei semi. Farcite i petti con i pomodori e la metà dei porri, salate leggermente. Arrotolate i petti nella pellicola e cuocete a vapore a 75°C. per 12 minuti. In una padella riscaldate i porri rimasti, eliminate la pelli- cola e tagliate a fette i petti di pollo. Versate la salsa nei 4 piatti, disponendo al centro i porri e sopra le fette di petto di pollo e servite.