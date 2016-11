Verso San Severo-Nardò, il tecnico Foglia Manzillo: “Affronteremo un brutto cliente”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Nella conferenza pre gara, alla vigilia di San Severo-Nardò il tecnico granata Antonio Foglia Manzillo analizza le difficoltà del prossimo avversario del Toro:” Il San Severo è certamente un brutto cliente – commenta il trainer granata -, un avversario ostico. Per me, in particolare, è un terreno di gioco amaro perché nella scorsa edizione del torneo sono retrocesso matematicamente proprio lì. Scenderemo in campo per far bene e per toglierci una bella soddisfazione”.

“Non saranno dell’incontro – continua Foglia Manzillo – sicuramente Oretti e Palmisano, mentre stiamo valutando Palmisano ora dopo ora. Il modulo? Ne utilizziamo prevalentemente due, ovvero il 3-5-2 e il 4-3-3 che ben si sposano con le caratteristiche dei calciatori in rosa. Scegliamo il modulo tattico in base alla disponibilità dei nostri. Se giochiamo in casa o in trasferta per noi cambia poco e non snaturiamo il nostro progetto tattico in base all’avversario o dove lo affrontiamo”.

Oronzo Cristian Guarino